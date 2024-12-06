法國巴尼耶政府倒台　馬克龍接受辭呈：將於未來幾日內任命新總理

法國國民議會12月4日通過不信任動議，成功以311票推翻上任僅三個月的巴尼耶政府。總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）5日在電視演講中表示，他當日已接受總理巴尼耶（Michel Barnier）的請辭，新總理人選將在未來幾日內公佈，而新總理的首要任務是處理來年的預算。



路透社5日報道，馬克龍當日發表電視演說稱，巴尼耶政府遭彈劾是因為極右派和極左派的聯合所導致，並形容他們為「反共和陣營」（Anti-Republican Front）。

2024年12月4日，法國國民議會就左右翼在野黨提出、2項對總理巴尼耶（Michel Barnier）政府的不信任動議進行辯論和表決，該動議最後以311票獲通過。圖為巴尼耶在辯論環節發表演講。（Reuters）

對於要求他辭去總統職務的呼聲，馬克龍強調：「你們賦予我5年的（總統）任期，我將履行這一職責直至最後一刻。」

法國媒體早前報道，巴尼耶5日稍早啟程前往總統府，向總統馬克龍遞交辭呈。法媒其後指，馬克龍批准巴尼耶遞交的辭呈。法國總統辦公室表示，馬克龍要求巴尼耶和他的政府繼續擔任看守職位，直到提名新總理。

2024年12月5日，法國巴黎，總理巴尼耶政府被推翻後，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）向全國發表電視演說。（Reuters）

巴尼耶政府2日決定動用憲法第49.3條來強推社會保障預算法案。法國憲法第49.3條允許政府在不經投票的情況下推動政府擬議的社會保障預算獲得通過，不過，此舉亦有可能引起觸發不信任投票程序，議員可以選擇在24小時內提出不信任動議，並必須在48小時內進行投票；如果動議成功，立法將被否決，政府將被視為垮台。

由於巴尼耶援引憲法第49.3條繞過國會來推行社會保障預算法案（Social Security Financing bill），引發反對派的彈劾動議。法國國民議會4日下午4時就左右翼在野黨提出、2項對政府的不信任動議進行辯論和表決，最後以311票通過該動議，成為法國62年來首名因不信任動議而跨台的總理。