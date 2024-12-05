法國巴尼耶政府倒台　極右領袖馬林勒龐「危與機並存」的時刻

法國國民議會周二（4日）通過不信任動議，包括馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟（National Rally）在內，來自極右和左翼的在野黨以311票推翻上任僅三個月的巴尼耶（Michel Barnier）政府，令法國政治進一步陷入亂局。



由於未能獲得馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟的支持，法國總理巴尼耶本周援引憲法第49.3條，試圖繞過國會強行通過政府社會保障預算案，通過削減400億歐元財政支出、增加200億歐元稅收來化解國家財政問題。惟此舉最終觸發國民聯盟與左翼政黨聯手提出不信任動議、迫使巴尼耶請辭。

圖中白衣女子就是法國極右翼全國集會領袖、議員馬林勒龐，2024年10月1日她在法國巴黎國民議會上聆聽法國總理巴尼耶( Michel Barnier )的演講。（Reuters）

有分析指，法國目前已經因財政赤字過高遭歐盟警告，勒龐阻礙預算案通過，被認為可能令法國法面臨巨大的政治和金融風險，但同時也是勒龐領導國民聯盟（目前為國民議會的第三大黨）掌權的大好良機。

鑑於總統馬克龍的總統任期總統看起來越來越弱，勒龐似乎佔了上風。這位法國極右派領導人已經讓政府屈服，如今隨着國家陷入政治動盪，她的目標可能轉移至成為總統。到目前為止，她還沒有正式呼籲馬克龍辭職，但法國憲法很明確，如果發生嚴重的政治危機，總統有三種選擇：改組政府、解散政府或總統辭職。在前兩種方法已經用盡的情況下， 最終結果已顯而易見。

如果巴尼耶被趕下台，總統馬克龍（Emmanuel Macron）將不得不重新任命他或選擇一位新總理。(Reuters)

巴黎高等商學院（HEC Paris） 法律與經濟學教授 Armin Steinbach對英國廣播公司（BBC）表示，勒龐拒絕就預算案妥協，顯然與巴尼耶無關，而是為了削弱總統馬克龍、為她自己競選下一任總統鋪路，因此推動不信任投票對勒龐而言有很大的風險：「人們現在開始懷疑她的行為是否真的符合國家利益，還是為她個人的利益。」

在上周談判的最後關頭，巴尼耶就社會保障法案再次做出讓步，取消電價上漲、減少無證移民的醫療保障範圍，希望以此獲得國民聯盟的支持、確保國民議會中的多數支持。但勒龐表示，這些措施不足以解決問題，她在X上表示不信任動議是 「憲法提供的保護法國人免受危險、不公正和懲罰性預算的唯一途徑」。