俄羅斯被指干預羅馬尼亞選舉　歐盟要求TikTok凍結保留相關數據

法媒12月5日稱，歐盟委員會5日發出聲明，要求TikTok凍結並保存可能對歐盟選舉進程和公眾言論構成實際或可預見風險相關的數據，也要求平台保留有關如何應對「故意操縱」風險的訊息，但委員會並未對TikTok可能違反條例的行為發表言論。



法媒5日報道，TikTok對此回應說：「我們一直在與委員會合作，並將繼續這樣做。鑑於一些猜測和不準確的報道，我們希望澄清事實。」

羅馬尼亞11月24日舉行第一輪總統選舉，極右翼總統候選人喬治斯庫（Calin Georgescu）出乎意料以近23%的得票率領先，震驚全國。

圖為羅馬尼亞極右派總統候選人喬治斯庫（Calin Georgescu）11月13日出席電視辯論。（Reuters）

羅馬尼亞政府事後直指俄羅斯干預選舉，並稱TikTok存在俄羅斯干預和「優待」喬治斯庫的情況，但TikTok否認指控。

喬治斯庫曾是一名高級公務員，他充滿神秘色彩的民族主義言論在TikTok和其他社交媒體引起關注，影片觀看率高達數百萬次。

圖為2024年6月23日拍攝的設計圖片，圖中可以在一部手機上看到TikTok的標誌，背後剛有一面歐盟旗幟。（Getty）

不過，人們擔憂親俄的喬治斯庫上台後，將使這個自俄烏戰爭爆發以來戰略地位愈發重要的國家，可能加入歐盟極右翼陣營，從而削弱歐洲在對抗俄羅斯方面的團結力量。

羅馬尼亞將於12月8日舉行總統決選，喬治斯庫將與中右翼候選人拉斯科尼（Elena Lasconi）角逐總統一職。

本文獲《聯合早報》授權轉載

