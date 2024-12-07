巴黎聖母院大火後5年浴火重生　馬克龍：證明了法國決心的力量

法國歷史悠久的巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）在經歷5年的火災修復後，再次敲響鐘聲。聖母院將於12月7日舉行重新開放儀式，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）將會出席，翌日起向公眾開放。



在這個著名的巴黎地標重開前一周，馬克龍和夫人布麗吉特（Brigitte Macron），在巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）和大主教的陪同下，參觀聖母院內部。馬克龍向參與重建的工作人員表達謝意，包括木匠、石工匠、鷹架工人、屋頂工人、藝術修復師及雕塑家等，特別是負責重建工程的已故法軍前參謀長喬治林（Jean-Louis Georgelin），讚揚他們不辭勞苦，治癒了聖母院被焚毀為國家帶來的傷痛。

馬克龍指，這個百年一遇的計畫是在特殊的條件下進行，需要全國最優秀的專家和專業人員相互合作，是一個許多人認為不可能的挑戰。他又稱，來自世界各地的人將發現大教堂的內部將比以前更加美麗，大家將發現它是一座擁有明亮、奶油色的修復石頭，且色彩繽紛的修復教堂。

他強調：「巴黎聖母院重生這個項目，不論在建築和實力方面都是一次史詩般的人類冒險，這證明了我們法國決心的力量。」

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2019年4月15日的一場大火焚毀大部份聖母院頂部，哥德式尖塔亦倒塌。

歷時5年的修復工程，耗資約7億歐元（約57.6億港元），有超過 2,000 人和250 家公司參與，他們致力於保護和修復巴黎聖母院。此外，工程還涉及大量物資，如重建屋頂框架使用的2,000 棵橡樹、重建受損的拱頂和牆壁所需的1,000 立方公尺石頭、屋頂所用的 4,000 平方米鉛，以及修復或重建2,000 座雕像和裝飾物。

修復項目團隊經過5年時間按照原貌重建。(Reuters)

如今，教堂的中殿在修復後煥然一新，頂部因火災留下的大洞已經補上，雕像、彩色玻璃等經典元素在修復後獲得保留，除了因應安全問題作出些微改動外，項目團隊按照原貌重建。

聖母院將於12月8日重新開放給公眾參觀，當日會舉行重建後的首場彌撒。聖母院預計重開後，每年能吸引1500萬名遊客前往參觀。