馬克龍視察快將重開的巴黎聖母院　讚揚修復工作

英國媒體報道，2019年經歷大火損毀的法國巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral）將於12月8日重新對外開放。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）11月29日到場視察，並向參與重建的工作人員表達謝意，讚揚他們不辭勞苦，治癒了聖母院被焚毀為國家帶來的傷痛。



路透社29日報道，馬克龍和夫人布麗吉特（Brigitte Macron），在巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）和大主教的陪同下，參觀聖母院內部。

據報道，教堂的中殿在修復後煥然一新，頂部因火災留下的大洞已經補上，雕像、彩色玻璃等經典元素在修復後獲得保留，除了因應安全問題作出些微改動外，項目團隊按照原貌重建。整個修復工程耗資約8.4億歐元（約69.14億港元）。

報道指，聖母院將於12月8日重新開放給公眾參觀，當日會舉行重建後的首場彌撒。而聖母院會在前一晚（7日）舉行重開儀式。消息人士表示，多國元首及政要獲邀出席，其中美國第一夫人吉爾（Jill Biden）將會出席，而候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則未確定會否出席。

2024年11月29日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）視察巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris Cathedral）時發表演說。巴黎聖母院經歷2019年4月15日的一場大火後，耗時超過5年進行修復，將於2024年12月7日對外重新開放。（Reuters）

1163年動工興建，1345年落成的聖母院過往一直被視為巴黎的標誌性建築。2019年4月15日的一場大火焚毀大部份聖母院頂部，哥德式尖塔亦倒塌。聖母院預計重開後，每年能吸引1500萬名遊客前往參觀。