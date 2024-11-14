巴黎聖母院大火後5年將重開 公眾下月8日可入場參觀
撰文：官祿倡
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五年前遭大火焚毀部份建築的法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）確定於下月7日舉行重新開放儀式，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）將會出席，翌日起向公眾開放。
聖母院在重開後的第一週，即12月15日前，每日由下午3時半起開放至晚上 10 點；之後會恢復到大火前的開放時間，即早上7時45分至晚上7時。由於預計參觀人數眾多，入場人士須在參觀前一晚或參觀當日通過網上或電話應用程式預約。
2019年4月15日，一場突發大火焚毀聖母院的屋頂和塔尖，人們為修復這建築籌款，歷經五年並花費約5億歐元（約41億港鎊），終讓它得以重開。
負責監督該項目的約斯特（Philippe Jost） 表示，約1.4 億歐元（約11.5億港元）的盈餘將用於未來這座擁有861 年歷史的建築的保護工作，他表示，「即使在火災發生之前，該建築的狀態已經不是很好」。
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