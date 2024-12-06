《情書》日本女星中山美穗被發現倒斃家中　終年54歲

日本放送協會（NHK）及朝日電視台等12月6日報道，日本女星中山美穗在東京家中離世，終年54歲。



朝日新聞指，東京警視廳在6日中午左右接報，指中山美穗被發現在澀谷區惠比壽家中浴室的浴缸內，救援人員到場證實她不治。

中山美穗曾在今年3月現身節目。(網上圖片)

調查人員表示，中山美穗當天沒有現身工作現場，有員工上門找她時，發現她倒斃於浴室。當局正調查她的死因。

而在中山美穗的離世消息傳出前，《產經新聞》指，她原本當天下午到大阪出席以自己為名的音樂會，但臨時以身體不適為由取消。其經理人公司接受TBS電視台訪問時，稱都是看到新聞才得知事件，他們都沒收到其他消息。

中山美穗離世前一天曾在社交平台上載參觀法裔美國藝術家Louise Bourgeois展覽的照片，該作品大意為「我來回地獄又折返，讓我告訴你那是一段美妙的體驗。」（I have been to hell and back. And Let me tell you it was wonderful），內容顯得較為沉重。

中山美穗原定在2025年在日本各地舉行巡迴演唱會。

中山美穗在1970年出生於東京，她在1985年以偶像身份出道，是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一。她為港人熟悉的是1995年出演電影《情書》，獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》，獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。

歌唱方面，於80年代末與大概同期出道的工藤靜香、淺香唯及南野陽子被稱為「四大偶像天后」

《情書》劇照

她在2002年與小說家和音樂家辻仁成結婚，並移居法國巴黎。兩人育有一子，不過她在2014年7月與丈夫離婚。當地傳媒其後指她與年輕3歲的音樂家涉谷慶一郎熱戀中，一連兩天都到對方家中過夜，新歡對她相當著迷，不時親吻她的頭髮和臉頰，還透露「我們要成為一家人了」。