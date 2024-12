日本殿堂級女星中山美穗(Nakayama Miho)突然離世,她12月5日在其IG分享參觀展覽的照片,照片中的文字大意是:「我來回地獄又折返,讓我告訴你,那是一段美妙的體驗。」(I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)



中山美穗在圖說撰文指,那是來自法裔美國藝術家Louise Bourgeois展覽的照片,為自己拍得不好表示抱歉。中山美穗又指過去2、3日心情鬱悶,只能與同行的朋友傾訴。她最後坦承自己不擅長攝影,但即使她擅長,也表達不出什麼。