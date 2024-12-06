中山美穗逝世震驚全日本　電視台主播看到跑馬燈字幕「當場驚叫」

日本女星中山美穗12月6日中午過後被發現陳屍家中，死因目前警方還在調查中，經紀公司表示現在無法回答任何問題。同時各間電視台以跑馬燈速報，或是新聞節目中插播消息，主播報道中山美穗驟逝震驚到說不出話來，還有節目嘉賓看到跑馬燈訊息忍不住驚呼，全日本都陷入巨大衝擊。



日本電視台正在播出時事評論節目《情報ライブ ミヤネ屋》，突然跑馬燈訊息出現中山美穗在家中逝世，節目評論員驚訝發出「欸……」的聲音，而主播佐藤佳奈唸新聞稿報道消息，代班主持的主播西山耕平說：「目前尚不清楚詳細情況，但這消息令人震驚，實在說不出甚麼話來。」所有人表情沉痛。

主播佐藤佳奈。（《情報ライブ ミヤネ屋》節目截圖）

節目報道中山美穗逝世的消息，在場人士均大感震驚。（《情報ライブ ミヤネ屋》節目截圖）

節目報道中山美穗逝世的消息，在場人士均大感震驚。（《情報ライブ ミヤネ屋》節目截圖）

中山美穗驟逝震驚全日本。（YouTube@TBS NEWS DIG）

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另外TBS新聞節目《ゴゴスマ》，主播石井亮次也傳遞了中山美穗的死訊，當時看到字幕報導的節目嘉賓忍不住叫出「欸」的聲音。

曾與中山美穗隸屬同家唱片公司的歌手森口博子，6日正好主持電台音樂節目的直播，節目放送前的新聞報道正好播報中山美穗的噩耗。她不禁說到：

這個消息令我難以置信，也讓我感到非常震驚，滿腦子都是「欸」、「為甚麼？」這樣的疑問。

曾與中山美穗隸屬同家唱片公司的歌手森口博子在直播中得知中山逝世的噩耗，當場說不出話。（X@nikkansports）

森口博子（專輯封面）

森口博子（專輯封面）

她聲音哽咽，語氣低沉：「雖然現在是直播，但我真的還無法整理自己的情緒，只是滿腦子都在想，美穗到底發生了什麼事？」

接著森口博子感慨道：

我們這些50多歲的人，真的進入了一個突然甚麼都可能發生的年齡。美穗才54歲，還是那麼年輕。

她深吸一口氣繼續說：「我相信收聽節目的聽眾也一定非常驚訝。我希望大家先穩定心情，與我一同度過接下來的時間。」她仍強忍悲傷完成直播。

中山美穗主演的《情書》。(劇照)

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