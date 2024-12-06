驚特朗普清算他們？　美媒：拜登考慮提前特赦福奇等人

美媒12月4日引述消息稱，美國總統拜登（Joe Biden）的高級幕僚正商討提前「特赦」一批人，以避免他們在當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職後遭到針對。



根據美國政治新聞網站《政治報》（Politico），消息人士表示，對於那些可能遭特朗普針對的現任和前任公職人員，拜登高級幕僚正討論他們是否應考慮提前對這些人進行特赦。

路透社引述白宮高級官員稱，拜登知道這些討論，但尚未參與更廣泛的對話。報道引述其中一名消息人士表示：「目前的問題是，正被考慮獲得這些特赦的人，是否想要獲得特赦。」

圖為2020年3月26日，美國時任總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮發布每日例行疫情簡報後離開，當時美國時任國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長的福奇（Anthony Fauci）站在一旁。（Reuters）

消息人士表示，白宮考慮提前赦免的人選包括公開批評特朗普的共和黨前眾議員利茲·切尼（Liz Cheney）、幫助協調拜登應對疫情措施的美國家過敏與傳染病研究所（NIAID）前所長福奇（Anthony Fauci）、曾領導針對特朗普首次彈劾行動的民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）以及參謀長聯席會議前主席米利（Mark Milley）。