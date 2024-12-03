拜登反悔特赦兒子亨特　民主黨人批立壞先例　美媒：恐晚節不保

美國總統拜登（Joe Biden）12月1日宣布，將特赦兒子亨特（Hunter Biden）牽涉非法擁槍案及稅務案所承認的控罪。事件引起軒然大波，民主共和兩黨的議員都批評拜登食言立下壞先例（bad precedent），有媒體更認為拜登此舉將嚴重影響外界對他總統生涯的評斷。



美聯社3日報道，拜登一家。他的第一任妻子Neilia Biden和當時年僅1歲的女兒Amy Biden在1972年的一場車禍中喪生。儘管兩名兒子僥倖躲過一劫，但噩運卻並沒有遠離他們一家。

長子博拜登（Beau Biden）2015年死於腦癌，次子亨特拜登則長期身陷毒癮和健康問題，這一切都讓拜登痛心不已。

報道指，這些慘痛遭遇都讓82歲的拜登選擇將家庭放在第一位。儘管他曾承諾挽回民眾對國家機構的信任和對法治的尊重，以及多次表示不會特赦兒子亨特，他依然選擇在任期尾段特赦已認罪的兒子，這讓外界對他早已搖搖欲墜的政治遺產提出新的質疑。

科羅拉多州民主黨州長Jared Polis在其社交平台X上的一篇貼文中寫道：「這是一個很壞的先例，可能會被往後的總統濫用，並玷污了他（拜登）的聲譽。」

他補充道，雖然他同情亨特拜登身陷毒癮的遭遇，但沒有人可以凌駕法律，即使是總統本人，或總統的兒子都不可以。

2024年11月29日，美國總統拜登（Joe Biden）在次子亨特拜登（Hunter Biden）的陪同下步出麻薩諸塞州Nantucket市中心的一間書店。（Reuters）

報道指，拜登的決定等同給予共和黨一個藉口，去實行他們「顛覆」司法部的全面計劃，因為共和黨一直揚言要向他們所謂的政治對手進行報復。

共和黨前眾議員Joe Walsh對拜登的決定同樣感到極度失望：「我們過去數年一直大聲疾呼，警告民眾特朗普對體制的威脅，這次特赦讓大家都很洩氣。」

我們一直強調「沒有人可以凌駕於法律之上，我們一直在尖叫。好吧，拜登剛剛明確表示，他的兒子亨特凌駕於法律之上。」