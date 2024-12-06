以為對朝鮮行動　韓國特種兵上機前才知赴國會　隊員：不想當兵了

韓媒12月5日引述數名參與韓國緊急戒嚴的特種兵稱，他們當天接獲發生與朝鮮有關的嚴峻事態、或要立即出動的通知，以為要參與針對朝鮮的行動，沒想到其目的地竟然是國會，後來甚至還接到命令把國會議員拉出來，隊員們因此陷入恐慌。



《朝鮮日報》報道，總統尹錫悅宣布緊急戒嚴的4個半小時前，即3日下午6時，特種兵某些部隊傳出707特殊任務團等部隊長官前往京畿道利川市特戰司集結的消息。其中一位匿名隊員A隸屬的707特殊任務團也收到指示：「和朝鮮有關的情況非常嚴重」、「可能要立即出動，請準備好槍支」。

由於陸軍特殊戰司令部的707特殊任務團是執行暗殺敵國首腦的最精銳部隊，隊員們以為即將參與針對朝鮮的行動，整理彈藥包準備出動，但直到登上直升機前，受訪者A和其他隊員才聽見「前往首爾國會」的命令、感到驚慌失措。

2024年12月4日，一名女示威者在韓國首爾的集會上舉著標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

另一位受訪隊員B更表示，自己在飛行過程中才知道正在前往國會。當時隊員們士氣低迷，他身旁有人說：「我們是為了對付非武裝的平民才這麼辛苦嗎」、「不想當兵了」。

抵達國會後，隊員們接到「把國會議員都拉出來」的指示，不得已打破玻璃進入國會主樓，但受訪隊員稱他們當時刻意放慢行動，並在前進過程中刻意不跑，而是步行。

韓國：2024年12月4日，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令數小時後又撤銷，期間軍隊闖入國民議會大樓，圖為事後職員在國會收拾現場。（Reuters）

A表示：「因為是命令，所以我們暫時聽從命令，但我覺得以沒有武裝的平民為對象，707帶着伊薩卡（霰彈槍）進去太過分了......居然利用我們鎮壓國會，所以士氣低落。」

同樣參與戒嚴的第一空降旅的兩名隊員則表示，他們事先也不知道要前往國會。隊員C表示，自己在面對手無寸鐵的平民時感到非常驚慌。另一位隊員D則說：「對國民感到非常抱歉，我無法忘記市民看到我們時震驚的表情。」