尹錫悅罪昭｜反對黨搞不定　執政黨也搞不定　最後自己被搞定？

「六小時戒嚴」之後，如今韓國總統尹錫悅只剩下等候被彈劾、自己請辭又或者硬撐多兩年當「超級跛腳鴨」總統的收場，甚至可能要面對牢獄之災。

本來，尹錫悅所屬的國民力量黨魁韓東勳只要求尹錫悅退黨、國防部長下台就了事，一度表示會阻止反對派共同民主黨提出的彈劾。

然而，到了12月6日早上，事情峰迴路轉，韓東勳公開表示他得到可靠消息顯示尹錫悅宣布戒嚴當天曾指示國防部以「反國家勢力」為由去抓捕個別政客，還已經有在何處羈押他們的計劃。韓東勳認為，如果尹錫悅繼續履行總統職務，他有可能會再次採取緊急戒嚴等極端行動，因切必需儘快停止尹錫悅履行職務－－這種「再戒嚴」的說法，同反對派的擔憂同出一軌。

黨內倒戈 彈劾有望

韓東勳轉向之後，很快就有至少兩位國民力量國會議員跑出來公開表示贊成彈劾尹錫悅。由於彈劾總統的投票以暗票方式進行，不公開表態的執政黨議員就算投了贊成，外人也不得而知。

韓東勳（下圖右）12月6日表示應儘快停止尹錫悅職務：

目前，反對黨派加起來有192席。彈劾總統的門檻則在國會300席中三分之二。換言之，只需要8位議員倒戈，尹錫悅將會被即時暫停職務，由總理韓悳洙代行職務。雖然國民力量大部份議員原本似乎都是「親尹派」，但12月3日深夜、4日凌晨在韓東勳表明反對戒嚴後趕到國會投票解除戒嚴的國民力量議員就有18位，全部都是「親韓派」。

如果他們都跟隨韓東勳的最新表態投票，加上反對派的票數，絕對夠票通過預計將在7日晚上舉行的彈劾投票。

不過，即使此刻韓東勳支持彈劾，也不代表尹錫悅會因此被免職。彈劾案通過之後，還需要憲法法院9位法官之中的6位在六個月內通過審判過程支持彈劾，尹錫悅才會正式被免職，否則其後尹錫悅將能重新恢復總統職務。

問題是，此刻憲法法院有3席懸空，國會還未有通過替補人選的任命。憲法法院署任首席法官表明6位法官已足夠展開彈劾審判，但能否在3席懸空的情況下作出判決則需要更多討論。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

但無論國會會否通過彈劾、此刻的憲法法院能否審判總統彈劾案，共同民主黨早已表明會繼續發動彈劾，直至尹錫悅請辭為止。若然如此，就算尹錫悅不顧目前超過七成韓國人支持將他彈劾下台的民意，堅持留任，他的政府也會進入「超級跛腳鴨」的階段，在國會圍攻和街頭罵聲之中度過餘下的兩年多任期。

司法壓制反對派失敗

從尹錫悅宣布緊急戒嚴的講話可見，他發動戒嚴試圖奪權的根本原因，就是他不滿自己的「跛腳鴨」命運。尹錫悅2022年以0.7個百分點輕微差距擊敗共同民主黨的李在明而當選總統，可是國會多數卻控制在共同民主黨手上，因此尹錫悅一上任就已經是「跛腳鴨」。唯一希望就是靠2024年的國會重選扭轉形勢。

不少分析認為，檢察官出身的尹錫悅所代表的其實就是檢察官圈子的利益，他上台之後，本來就是親右翼的檢察官圈子就變相變成了政府本身。韓國的檢察當局，同很多國家的制度不同，是偵查權與起訴權集於一身，很容易被政治有心人利用。尹錫悅2019年雖然是由前共同民主黨總統文在寅任命為檢察總長，但他卻因為文在寅推動改革檢察廳、將偵查權和起訴權分離、變相削弱檢察官權力而同文政府鬧翻，最終也阻礙了文在寅改革的動力。

韓國總統尹錫悅發布戒嚴令。（The Presidential Office/Handout via REUTERS）

尹錫悅坐正總統之位，當然就馬上想到要用檢察權力去對付政敵。他當時的左右手韓東勳就被他任命為司法部長，更兼管總檢察長好幾個月，被視為韓國政府的「第二把手」。

此後，李在明以往擔任城南市市長期間的地產貪腐醜聞，就成為了檢察當局的針對重點。李在明被多次起訴，曾經絕食抗議（按：他稱是要反對尹錫悅「破壞民主」和親日，而無關他自己的司法問題），部份共同民主黨議員也倒戈讓身為國會議員的李在明能夠被逮捕。直到最近（2024年11月15日），首爾中央地方法院一審判定李在明違反《公職選舉法》（按：案情是其競選總統期間作虛假陳述），判處監禁一年、緩刑兩年，成為李在明四宗官司中的第一個判決。

相較之下，尹錫悅及其妻子金建希的種種醜聞就幾乎被檢察當局視而不見－－金建希的涉嫌違法行為包括參與操縱寶馬汽車在韓經銷商德意志汽車的股價、收受名牌手袋賄賂、干預選舉等等。

2023年11月21日，英國倫敦，圖為韓國總統尹錫悅與第一夫人金建希訪問英國，英王查理斯三世與卡米拉王后陪同他們遊覽白金漢宮。（Reuters）

但由於尹錫悅自己政治人格不討好，而且醜事百出，一上任民望已經插水。2022年梨泰院人踩人事故的追責問題、2023年一名海軍陸戰隊成員救災時喪失事件的後續調查、對日本殖民歷史作正面解述等等，都讓他大失民心。

2024年4月的國會選舉，本來是尹錫悅扭轉「跛腳鴨」命運的契機。但最終共同民主黨的議席比選前還要多，國民力量只得108席，一如所料大敗收場，離半數非常遠。

而尹錫悅在內政方面也真的是想推行一些改革，例如在人口老化問題愈來愈嚴重之際推動提高退休金供款，又或者是調整韓國大學聯考的難度，試圖減少學生補習的必要性等等。但當國會長期控制在反對派之手，而尹錫悅又長期將反對黨妖魔化（從他在戒嚴講話中的「立法獨裁」「反國家」等指責可見），尹錫悅的政策實在難以推行。

國會選舉之後，尹鍚悅篤定成為韓國民主化以來唯一一個五年任內執政黨也從來沒有得到國會過半數的總統。他的「跛腳鴨」身份可算是從頭「跛」到底。

韓國戒嚴：12月4日清晨，國會迅速投票駁回尹錫悅的戒嚴令。（Reuters）

搞不定反對派，可算是他這次非常愚蠢地兵行險着以緊急戒嚴奪權的一大原因。

搞不定反對派之餘，尹錫悅對執政黨本身的控制也有重大問題。

綁定執政黨失敗

今天的黨魁韓東勳其實是尹錫悅的門生。尹錫悅以往調查或起訴三星集團會長李在鎔、前總統李明博、前總統朴槿惠等大案，都有韓東勳作為左右手。尹錫悅當選總統後更以韓東勳為司法部長。

他在2022年將一手助他勝選時任國民力量黨魁李俊錫拉下馬並暫停其黨員資格之後，更在2024年關鍵國會選舉年之前將韓東勳安插成國民力量黨魁，由這位年紀較輕（51歲）、形象清新的人物領導選舉。

12月1日，韓東勳到一個農產物市場參觀。（韓東勳Facebook）

本來人們認為韓東勳只是尹錫悅的「扯線公仔」，然而，在他2023年12月變成了國民力量，以至整個保守派的代表人物之後，他的民望就急速上升。在總統只得一屆任期的韓國，韓東勳就也成為了保守派的2027年總統大熱。

由於國民力量與尹錫悅的形象長期綁定造成國民力量的必敗局面，韓東勳在競選期間就開始同尹錫悅保持距離－－他知道國民力量離不開作為總統的尹錫悅，卻希望能把國民力量包裝成能節制一下尹錫悅夫妻的政黨，減少雙者之間的完全綁定，從而爭取更多選民支持。到2024年1月，韓東勳就表明國民力量應該就第一夫人金建希收受名牌手袋一事坦誠面對公眾。此事發起尹錫悅震怒，要求韓東勳辭職，後者卻堅拒不從。

最後，到4月的國會選舉，國民力量還是大敗收場。韓東勳辭去黨魁一職。敗選後的國民力量大多數人也「認命」，接受他們同尹錫悅完全綁定的事實。

2024年12月4日，一名女示威者在韓國首爾的集會上舉著標語牌，譴責總統尹錫悅3日晚突然頒布戒嚴令（數小時後撤回），並要求他辭職。（Reuters）

不過，韓東勳則繼續走「保持距離」路線，甚至呼籲國民力量的議員們應該接受一些針對總統府部份醜聞的第三方調查。而且，他也投身參選下屆國民力量黨魁選舉，迎戰其他「親尹派」對手。

在黨魁選舉之前，金建希疑似流出了她與韓東勳之間的短訊溝通，用來攻擊韓東勳。訊息顯示，金建希在國會選舉之前曾主動提出為收受名牌手袋一事公開道歉，用以支持選舉，但韓東勳卻對此已讀不回。韓東勳被批評不尊重第一夫人，而且他沒有推動此事也可能對國民力量的選情造成負面影響。但韓東勳卻反指政府不能干涉選舉，這當然包括第一夫人，而且也認為短訊只有他同金建希兩人擁有，被公開很明顯是金建希所為，本身是另一宗第一夫人干政的證據。

在尹錫悅、韓東勳鬧翻之後，韓東勳竟然是以近63％的得票大比數贏得國民力量黨魁選舉，更加確定了他的明日之星地位。

10月26日，韓東勳出席公開活動發言。（Reuters）

尹錫悅12月3日晚宣布急緊戒嚴之後，第一批毫不猶疑跑出來反對戒嚴的主要政客當中也包括了韓東勳。由此可見，儘管國民力量國會議員當中還有很多「親尹派」，但尹錫悅已經失去了對國民力量的控制。

對於韓東勳來說，他始終是國民力量和保守派的政客，與尹錫悅坐在同一條船，當然不希望尹錫悅此刻下台，在60天內促發新的總統選舉－－此刻大選，幾乎等同於將總統之位向李在明拱手相讓。最好的結果是，尹錫悅繼續當總統，阻擋李在明上位，給國民力量更多時間爭回選民支持，同時又讓國民力量同尹錫悅切割。因此，韓東勳與黨人開會之後的首個決定，就是要求尹錫悅退黨，並要求國防部長下台「犧牲」（按：國防部長其後已經辭職），卻不會支持彈劾總統的法案。

然而，魚與熊掌不可兼得，要尹錫悅繼續當總統擋住李在明，又要國民力量同尹錫悅切割，是個不可能的任務。到12月6日，韓東勳就改變立場，表明必需儘快停止尹錫悅的總統職務，為「親韓派」國民力量議員支持彈劾案打開大門。

2024年12月6日，示威者夜晚在首爾國會大樓前聚集，要求彈劾總統尹錫悅。（Reuters）

如果反對派和國民力量親韓東勳的議員聯手的話，預計將在7日晚上舉行的彈劾投票將會獲得通過。

尹錫悅上任以來處處打壓李在明不成，共同民主黨再次贏得國會選舉，使他餘下任期也逃不掉「跛腳鴨」的命運。他試圖保持對國民力量的操控，千方百計將後者與他完全綁定，最終也導致他同他原本的左右手韓東勳鬧翻，如今總統彈劾案能否通過很大程度上更完全掌握在韓東勳之手。

以選舉素人身份當選總統的尹錫悅，反對派搞不定，執政黨自身也搞不定，明顯欠缺政治手腕。他最終在無法破除「跛腳鴨」困局之際更蠢到以戒嚴令發起這一場鬧劇一般的失敗政變，可能很快就會失去總統權力。今天他落得如斯田地，也只能說是他咎由自取。