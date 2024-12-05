尹錫悅難逃青瓦台魔咒？韓國歷來12位總統幾乎無一善終

韓國總統尹錫悅因頒布史上最短戒嚴令而引起民眾激烈反彈，面臨反對黨發起的彈劾案和此起彼伏的下台呼聲，恐怕很難完成總統任期，似乎再次證實了「青瓦台魔咒」。事實上，在尹錫悅之前的12位韓國總統中，也有不少因故未能完成任期，也有人卸任後晚景淒涼，能夠全身而退的幾乎寥寥無幾。儘管尹錫悅上任後已將辦公地點搬離青瓦台、遷往龍山區的總統室，但似乎仍未能擺脫「青瓦台魔咒」。



據青瓦台官網介紹，青瓦臺是李氏朝鮮時期修建的景福宮後園，名稱數度更換。日治朝鮮時期隨朝鮮總督官邸設立於此，從而成爲韓國半島的政治中心。

2022年5月9日，卸任韓國總統文在寅（左）和他的妻子金正淑離開位於韓國首爾的總統青瓦台時，接受在場人士獻花。（AP）

青瓦台自1948年成爲韓國總統的辦公地點。有傳説指日本軍隊曾在撤離朝鮮半島前於青瓦台附近埋下穿心釘，破壞了該地的風水，從而使之後的韓國統治者皆遭逢不幸。

風水命理雖無法求證，但不可否認的是韓國歷任總統許多皆未能善終。

第1至3任總統李承晚 被迫下台流亡海外

李承晚是韓國的首任總統，1960年第4度當選後，卻因牽涉選舉舞弊，激起全國學生示威的「419革命」，被迫辭官下台。李承晚其後流亡夏威夷，最終在檀香山離世。

韓國首任總統李承晚。（網絡圖片）

第4任總統尹潽善 遭逢政變下台

尹潽善於1960年8月當選，卻無力應付李承晚遺下的混亂政局，上任不到1年就遭遇朴正熙發動的516軍事政變，最終1962年3月黯然下台。

第5至9任總統朴正熙遇刺身亡

朴正熙掌權長達18年，是韓國史上在任最長的總統，直到1979年被時任中央情報部總監金載圭暗殺身亡。他在任期間，韓國經濟起飛，國民生活水準大幅提升，曾被譽為「漢江奇蹟的締造者」，但其任內實施鐵腕統治也飽受非議。

第10任總統崔圭夏遇軍事政變下台

朴正熙遇刺後，崔圭夏暫代總統，並於1979年勝出大選，正式接任。豈料上任沒多久，他就遭遇全斗煥發動軍事政變，淪為有名無實的跛腳總統，直到1980年8月宣布辭職。

第11至12任總統全斗煥 卸任後遭判刑

全斗煥1979年發動政變奪權，1980年起正式擔任總統，奉行軍人獨裁統治，直至1987年發生「六月民主運動」，他才迫於壓力同意直選總統並卸任。1996年，他被起訴叛國及貪污等罪名，一度被判死刑，之後改判無期徒刑，其後獲總統特赦，1998年獲釋。2021年，全斗煥在其首爾家中去世。

兩名韓國前總統全斗煥（右）與盧泰愚（中）在法庭上手牽着手，一同接受審訊。（Getty Images）

第13任總統盧泰愚 卸任後遭判刑

盧泰愚是全斗煥的軍校同學，在全斗煥執政時擔任第二政務長官、內務部長官等要職，1987年當選總統，1993年卸任。但在1995年11月，他被查出藏有數千億韓元的秘密資金，其後被判無期徒刑，之後改判17年監禁，但1997年獲得總統特赦，最後在2021年去世。

第14任總統金泳三 卸任後兒子遭判刑

金泳三1992年當選總統，曾試圖推行政經改革，還因為致力打擊貪腐，把全斗煥、盧泰愚兩位前總統送上法庭，而被譽為「反貪腐教父」。但在1997年，他的兒子金賢哲也因為受賄入獄，成為韓國史上第一位被捕的現任總統之子。

第15任總統金大中 卸任後兒子遭判刑

金大中1998年就任總統，致力重振在亞洲金融風暴中重創的經濟，也積極緩和朝鮮半島局勢，2000年成功進行韓朝會談，同年獲頒諾貝爾和平獎。但在任期尾段，他的三名兒子先後因為收賄而遭判刑與起訴。

第16任總統盧武鉉 跳崖自盡

盧武鉉出身貧苦，僅有高中學歷，靠自學10年通過司法考試，先後成為法官、人權律師、國會議員及內閣官員，並於2002年當選總統。他任內提倡清廉，卸任後卻被李明博政府展開賄賂調查，最終在2009年5月跳崖自殺，一時間輿論嘩然。

文在寅形容，盧武鉉逝世當日是人生中最漫長的一天。出殯當天他（圖左）拿着盧武鉉的遺照，百般滋味在心頭。（網上圖片）

第17任總統李明博 卸任後遭判刑

李明博於2008至2013年擔任總統，對朝鮮態度強硬。卸任後，他被檢方調查任內收賄、濫權、挪用公款等罪行，2018年被判17年有期徒刑，直到2022年才獲特赦。

第18任總統朴槿惠 被彈劾下台後遭判刑

朴槿惠是前總統朴正熙之女，也是韓國史上首位女總統，2016年10月爆出「好友干政」案件，也就是放任好友崔順實干政、享有特權，引發民眾大規模示威，遭彈劾後，2017年正式下台。2018年，她因為賄賂、濫權等罪名，被判24年有期徒刑，直到2021年獲得特赦。

圖為2017年8月25日，韓國前總統朴槿惠被押送至位於首爾的法院。（Reuters）

第19任總統文在寅 卸任後被調查

文在寅2017年當選總統，任內經歷了平昌冬奧、3次韓朝元首會晤、新冠病毒疫情，卸任後與妻子回到鄉郊定居。不過，今年8月，其女文多惠遭到檢方搜查，女婿涉嫌受賄，他也被列為受賄嫌疑人。