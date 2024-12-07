「拍打療法大師」蕭宏慈涉致女患者死亡　英國法院判處10年刑期

自稱是「拍打拉筋自愈法」創始人的61歲中國男子蕭宏慈在2016年涉嫌為一名患有糖尿病的71歲英國女子提供相關療法，對方其後喪生。英國法院12月6日判處蕭宏慈入獄10年。



天空新聞（Sky News）報道，蕭宏慈7月被英國溫徹斯特（Winchester）法院裁定嚴重疏忽誤殺71歲女死者Danielle Carr-Gomm罪成，法院12月6日判處蕭宏慈監禁10年，出獄後守行為5年。

事發於2016年7月，事主Danielle在1998年被診斷患上糖尿病，她因為信奉素食主義和害怕打針，因此希望尋找可以代替注射胰島素的治療方式。

蕭宏慈曾於世界多地宣傳自己的療法，聲稱通過拉伸、拍打身體和禁食，可以不藥而愈，Danielle最先在保加利亞接受拍打治療，惟她因為停止注射胰島素而出現身體不適，之後恢復注射後情況有好轉。

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她再於同年10月在英國威爾特郡（Wiltshire）接受一個為期一星期的拍打治療，期間停止注射胰島素導致健康惡化，惟蕭宏慈沒有報警求助，最終對方在療程第4天因糖尿病酮症酸中毒喪生。

法官宣判時，形容Danielle的死是對她和親朋好友的悲劇，同時批評蕭宏慈在Danielle死後毫無悔意，並繼續在獄中宣傳療法，

而在2015年4月，患有糖尿病的澳洲華裔男童Aidan Fenton，亦曾參加蕭宏慈的「拍打療法」工作坊後不治身亡。澳洲法院及後裁定蕭宏慈過失殺人罪成，判處入獄10年，其中7年半不得假釋，他之後被引渡到英國就Danielle之死受審。