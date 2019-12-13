禁患病男童用藥致其死亡　「拍打療法大師」蕭宏慈在澳洲判囚10年

自稱是「拍打拉筋自愈法」創始人的中國男子蕭宏慈，數年前涉及導致澳洲一名患糖尿病的6歲男童死亡，其後被引渡至澳洲受審。 內媒周五（13日）引述澳洲悉尼法院消息稱，蕭宏慈在當地因犯過失殺人罪，被判處入獄10年，其中7年半不得假釋。

蕭宏慈（左）聲稱通過拉伸、拍打身體和禁食，可以不藥而愈。（網絡圖片）

蕭宏慈此前在世界多地宣傳自己的療法，聲稱通過拉伸、拍打身體和禁食，可以不藥而愈。他自稱畢業於北京名校對外經貿大學，曾在香港從業金融業；後拜師本地中醫學醫，但其師朱增祥公開斷絕師徒關係，斥他騙錢。

2015年4月，澳洲華裔男童Aidan Fenton被家人帶去參加蕭宏慈的「拍打療法」工作坊，為期一周的課程收費1800澳元（約合港幣11,000元）。課程期間，Aidan被禁止使用胰島素，更曾嘔吐，但蕭宏慈稱這是身體排出毒素的表現，顯示他正在好轉。及後Aidan被發現昏倒在酒店，最終不治身亡。當地警方隨即對此事立案偵查。

蕭宏慈事後回應男童死亡時稱，這只是意外事故，男童死亡是因為身患數疾，與課程無關；同時強調自己不是醫生，只是傳授大家一種如瑜伽、太極一樣的自愈健身方法。此外，亦有一名英國71歲女患者在參加他的課程後死亡。

蕭宏慈微博貼出一名重慶女學員的拍打照片。（蕭宏慈微博）

2017年4月25日，英國倫敦警方應澳洲警方的請求，在倫敦希斯羅機場將蕭宏慈逮捕。涉及的罪名為「過失造成一名澳大利亞6歲兒童死亡」，隨後其於2017年8月被引渡到澳洲。

（綜合報道）