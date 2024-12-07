尹錫悅政治生涯接近玩完　專家：拜登特朗普應勸他流亡夏威夷

韓國總統尹錫悅近日策劃發動六小時戒嚴鬧劇，一時無法收場。那麼，尹錫悅下一步棋該如何走？



本文獲《觀察者網》授權轉載，原文標題：《美媒勸拜登特朗普：讓尹錫悅流亡夏威夷》



美國《國會山報》（The Hill）12月6日發布芝加哥伊利諾伊大學韓國政治及國際關係學教授崔勝煥（Choi Seung-Whan）的文章，認為尹錫悅很可能將犯下一個更大的錯誤，因此呼籲美國總統拜登（Joe Biden）、當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）介入，抓緊說服尹錫悅辭職並流亡夏威夷。

韓國總統尹錫悅或遭彈劾，有專家在《國會山報》撰文，呼籲特朗普和拜登遊說尹錫悅辭職並流亡海外。（《國會山報》網站截圖）

尹錫悅12月7日發表公開講話，道歉並承諾稱絕不會有第二次戒嚴，言下之意就是他個人並不打算主動下野，考慮到反對黨在國會只有192席，距離彈劾通過的200席，還需要8席執政黨人的支持，只要執政黨上下同心，7日下午進行投票的彈劾案就不會被通過。

然而即便真通過了彈劾案，該案還要遞交由9名大法官組成的韓國憲法院審核，並需要在180天內以7票通過，但是該憲法法院目前只有6名法官在職。尹錫悅則可以利用這段時間，運用手段來逃避彈劾制裁。

韓國總統尹錫悅12月7日終現身就頒布戒嚴令道歉, 並稱絕不會有第二次戒嚴。(Reuters)

《國會山報》文章中提到，尹錫悅非常迫切需要保住自己的總統大位。作為當年親手將韓國前總統朴槿惠、李明博送進監獄的首爾中央地方檢察廳廳長，尹錫悅應該非常理解自己和妻子如今的處境，一旦失權，極大概率夫妻二人會整齊進監獄。

對此，該文章稱，保持總統大位的做法，近期就有很多例子。比如烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），他們都在戰爭期間保住了自己的位子，只要戰爭車輪不停，暫時看不到換人的跡象。那麼絕望的尹錫悅很有可能參考上述兩人的做法，發動一場地緣衝突。

「若是這樣，操作起來也不難」，文章稱，尹錫悅可能會將無人機偽裝成朝鮮無人機，然後飛入首爾的韓國防空識別區。此時，他會下令擊落這些無人機，並聲稱首爾面臨來自北方迫在眉睫的威脅，從而對平壤發動先發制人的打擊，引起東亞局勢升級。該設想並非空穴來風，因為尹錫悅自上任以來一直多次表態，堅持要對朝鮮進行先發制人的打擊。

屆時，美國將再也無法避免地捲入一場新的衝突，這也會讓美軍捉襟見肘。因此，該文作者呼籲美國總統拜登、當選總統特朗普：「在尹錫悅可能引發不可逆轉的朝鮮半島衝突之前，應將其流放到夏威夷。」

2024年12月6日，韓國首爾國會大樓前，一名戴上總統尹錫悅面具的示威者手持標語和手銬，要求彈劾頒布戒嚴令的尹錫悅。（Reuters）

文章表示，這種做法同樣有例可循。當年韓國李承晚政權倒台時，時任美國總統艾森豪威爾（(Dwight D. Eisenhower）就安排中情局秘密協助李承晚離開韓國，並允許他在夏威夷檀香山流亡，直至去世。因此，拜登與特朗普應在該問題上聯手，去說服尹錫悅，讓他辭職前往檀香山（Honolulu）流亡，以免犯下重大錯誤。

「畢竟，朝鮮半島利益方不止有美國和韓國，還關乎中國、俄羅斯、日本的安全利益」，該文章寫道。