韓國戒嚴風波　尹錫悅政府或再有高官跳船　內政部長傳辭職｜最新

韓國總統尹錫悅發起「流產戒嚴」後,其民望跌至13%的新低。外界要求他下台的聲音日增,他在12月7日就事件向公眾致歉,惟要求他下台的聲音此起彼落。當地國會在7日下午表決彈劾議案,執政黨國民力量黨和在野黨均呼籲儘快暫停尹錫悅總統職務,其黨友執政國民力量黨黨魁韓東勳認為,尹錫悅已無法正常履行總統職務。



1432:韓聯社報道,韓國內政部長辭職。

1417:在彈劾尹錫悅的議案未能在國會通過後,韓國最大在野黨共同民主黨最高委員金民錫在國會舉行的記者會上表示,總統停職才是憲法規定的唯一流程,其他任何主張都是違憲和持續內亂的行為。他稱彈劾是暫停尹錫悅職務的唯一合法步驟。

1251:韓國檢察廳特殊調查本部稱收到很多檢舉尹錫悅的信件,因此決定向對方進行調查。

1056:共同民主黨表明反對韓悳洙內閣暫時領導政府的提議。

1012:韓悳洙重申,繼續維持美日韓合作非常重要,同時敦促在野黨支持新一份財政預算案。

1008:韓東勛表示,尹錫悅辭職前,都不會參與外交及其他國家事務。

0910:韓國警方到金龍顯的住所及辦公室搜查。

0906:韓悳洙會在當地時間下午2時左右主持內閣會議。

0753:韓聯社稱,韓國總理韓悳洙與執政黨領袖韓東勳將於當地時間早上約11時會面討論各種國家事務,如內閣改組方向以及民生和經濟問題,其中將包括討論尹鍚悅「有序下台路線圖」。

0701:韓聯社報道,韓國檢察機關其後以「叛亂嫌疑」為由,緊急逮捕前國防部長官金龍顯,並沒收其攜帶的手機。

韓聯電視台(YTN)稱,緊急逮捕制度規定,如果疑犯犯下嚴重罪行、有逃跑或毀滅證據的風險,檢方可以在沒有逮捕令的情況下將一個人拘留48小時。預計檢方將在未來48 小時內,將金龍顯轉移到首爾東部的拘留中心繼續進行調查。

0521:韓聯社報道,金龍顯凌晨主動到首爾中央地方檢察廳接受調查,預計檢察機關將詢問他有關尹錫悅宣布、解除戒嚴令的過程,以及武裝戒嚴部隊進入國會等問題。

2215:韓國執政黨國民力量黨黨魁韓東勛稱,韓國總統尹錫悅承諾提前離任,他實際上已經同意提前離任,將尋求一個有序的途徑讓韓國總統尹錫悅卸任。

韓東勛稱,尹錫悅下台之前,「實際上將處於不履行職務的狀態」。

2137:韓聯社稱,韓國反對黨於12月11日提出新的總統彈劾案後,將於12月14日進行投票。

2058:共同民主黨表示,將在下周三(11日)臨時國會會議上再次提出針對總統尹錫悅的彈劾案。

2053:韓共同民主黨黨首李在明稱尹錫悅為「韓國最大風險」,該黨黨代表稱,將於每周六舉行「要求彈劾尹錫悅、對尹錫悅進行特檢」的集會。

2044:韓國執政黨多名高層提出辭職。

2043:韓國執政黨國民力量黨:彈劾悲劇不會重演,準備解決政治局勢和減少國家混亂的措施。

2040:韓國執政黨發言人:黨鞭秋慶鎬提出辭職。

2038:韓國執政黨發言人:我們不能再重複政府癱瘓的悲劇。

2036:最大反對黨領袖李在明:不會放棄就總統尹錫悅實施戒嚴採取懲罰。

2027:韓國國會沒有足夠票數通過涉及韓國總統尹錫悅的彈劾案。

2025:韓國國會宣布,針對總統尹錫悅彈劾案的投票結束。

2006:《韓國先驅報》指,在韓國國會全體會議針對總統尹錫悅彈劾動議案表決前,大批民眾湧上街頭舉行集會,與此同時,首爾汝矣島和光化門一帶的關鍵地區出現網絡故障和服務中斷的問題。

2000:韓國國會議長表示,將等待執政黨議員至當天下午9時20分(香港時間下午8時20分)。

1942:根據《中央日報》,截至下午7時左右,共195人結束對尹錫悅彈劾案的投票。如果出席議員人數達不到200席,由於達不到有效投票的最低人數,投票本身將無法成立,彈劾案也將因此被廢除。

尹錫悅彈劾案是5日上午12時48分左右向全體會議報告,因此最晚可以在8日上午12時48分(香港時間7日下午11時48分)之前進行表決。

1852:由於投票人數不足,投票時間延長。國民力量黨表示,該黨從未阻止其議員就彈劾案進行投票。

1740:議長稱投票是保障民主的方式,在野黨議員則表示會等待執政黨成員投票。

1733:國會議長呼籲執政黨議員返回議事廳投票。BBC提到,目前只有2名執政黨成員在場。

1717:國會開始投票表決彈劾議案。

1708:央視報道,在野黨議員集體起立,呼籲國民力量黨議員返回議事廳投票。

1706:假如今次彈劾議案無法通過,預計下次最快在11日再次表決。

1657:國會議表斥責國民力量議會離場的舉動,形容他們違背民眾意願。

1649:路透社報道,國會表決彈劾尹錫悅議案時,國民力量只有1人留在議事廳內,意味議案或無法達200票的最低通過門檻。

1646:國會隨即表決彈劾尹錫悅議案。

1645:「金建希獨檢法」議案未獲足夠票數通過。

1638:BBC提到,多名國民力黨成員仍在議事廳內,假如有8人倒戈,彈劾案或獲200票的全體三分二最低門檻票數通過。

1632:英國廣播公司(BBC)報道,國民力量的議員離場時,遭在野黨議員批評是叛徒。

1625:國民力量黨的議會在投票表決「金建希獨檢法」議案後離場,杯葛隨即進行的彈劾議案。

1608:國民力量的國會議員趙慶泰表示,該黨不會支持兩項議案。

1603:韓國國會開始表決彈劾尹錫悅及及「金建希獨檢法」議案。

1534:韓聯社報道,執政國民力量黨決定反對彈劾尹錫悅及「金建希獨檢法」(《任命獨立檢察官查明第一夫人金建希操縱股價案真相法案》)。

1034:尹錫悅發表講話後,執政黨領袖韓東勳及總理韓悳洙會面討論對策。

1026:李在明呼籲國民力量黨支持彈劾尹錫悅的議案。

韓國總統尹錫悅12月7日就戒嚴令發表講話,並鞠躬致歉。South Korean President Yoon Suk Yeol bows while delivering an address to the nation at the Presidential Office in Seoul, South Korea, December 7, 2024. (The Presidential Office/Handout via REUTERS )