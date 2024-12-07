韓國戒嚴風波　尹錫悅政府或再有高官跳船　內政部長傳辭職｜最新

韓國總統尹錫悅發起「流產戒嚴」後，其民望跌至13%的新低。外界要求他下台的聲音日增，他在12月7日就事件向公眾致歉，惟要求他下台的聲音此起彼落。當地國會在7日下午表決彈劾議案，執政黨國民力量黨和在野黨均呼籲儘快暫停尹錫悅總統職務，其黨友執政國民力量黨黨魁韓東勳認為，尹錫悅已無法正常履行總統職務。



12月8日

1432：韓聯社報道，韓國內政部長辭職。

1417：在彈劾尹錫悅的議案未能在國會通過後，韓國最大在野黨共同民主黨最高委員金民錫在國會舉行的記者會上表示，總統停職才是憲法規定的唯一流程，其他任何主張都是違憲和持續內亂的行為。他稱彈劾是暫停尹錫悅職務的唯一合法步驟。

1251：韓國檢察廳特殊調查本部稱收到很多檢舉尹錫悅的信件，因此決定向對方進行調查。

1056：共同民主黨表明反對韓悳洙內閣暫時領導政府的提議。

1012：韓悳洙重申，繼續維持美日韓合作非常重要，同時敦促在野黨支持新一份財政預算案。

1008：韓東勛表示，尹錫悅辭職前，都不會參與外交及其他國家事務。

0910：韓國警方到金龍顯的住所及辦公室搜查。

0906：韓悳洙會在當地時間下午2時左右主持內閣會議。

0753：韓聯社稱，韓國總理韓悳洙與執政黨領袖韓東勳將於當地時間早上約11時會面討論各種國家事務，如內閣改組方向以及民生和經濟問題，其中將包括討論尹鍚悅「有序下台路線圖」。

0701：韓聯社報道，韓國檢察機關其後以「叛亂嫌疑」為由，緊急逮捕前國防部長官金龍顯，並沒收其攜帶的手機。

韓聯電視台（YTN）稱，緊急逮捕制度規定，如果疑犯犯下嚴重罪行、有逃跑或毀滅證據的風險，檢方可以在沒有逮捕令的情況下將一個人拘留48小時。預計檢方將在未來48 小時內，將金龍顯轉移到首爾東部的拘留中心繼續進行調查。

0521：韓聯社報道，金龍顯凌晨主動到首爾中央地方檢察廳接受調查，預計檢察機關將詢問他有關尹錫悅宣布、解除戒嚴令的過程，以及武裝戒嚴部隊進入國會等問題。

圖為金龍顯。（X@ROK_MND）

12月7日

2215：韓國執政黨國民力量黨黨魁韓東勛稱，韓國總統尹錫悅承諾提前離任，他實際上已經同意提前離任，將尋求一個有序的途徑讓韓國總統尹錫悅卸任。

韓東勛稱，尹錫悅下台之前，「實際上將處於不履行職務的狀態」。

2137：韓聯社稱，韓國反對黨於12月11日提出新的總統彈劾案後，將於12月14日進行投票。

2058：共同民主黨表示，將在下周三（11日）臨時國會會議上再次提出針對總統尹錫悅的彈劾案。

2053：韓共同民主黨黨首李在明稱尹錫悅為「韓國最大風險」，該黨黨代表稱，將於每周六舉行「要求彈劾尹錫悅、對尹錫悅進行特檢」的集會。

2044：韓國執政黨多名高層提出辭職。

2043：韓國執政黨國民力量黨：彈劾悲劇不會重演，準備解決政治局勢和減少國家混亂的措施。

2040：韓國執政黨發言人：黨鞭秋慶鎬提出辭職。

2038：韓國執政黨發言人：我們不能再重複政府癱瘓的悲劇。

2036：最大反對黨領袖李在明：不會放棄就總統尹錫悅實施戒嚴採取懲罰。

2027：韓國國會沒有足夠票數通過涉及韓國總統尹錫悅的彈劾案。

2025：韓國國會宣布，針對總統尹錫悅彈劾案的投票結束。

2024年12月7日，韓國首爾，一名國會前集合的女子在得知尹錫悅彈劾案未來通過後，露出失望之情。（Reuters）

2006：《韓國先驅報》指，在韓國國會全體會議針對總統尹錫悅彈劾動議案表決前，大批民眾湧上街頭舉行集會，與此同時，首爾汝矣島和光化門一帶的關鍵地區出現網絡故障和服務中斷的問題。

2000：韓國國會議長表示，將等待執政黨議員至當天下午9時20分（香港時間下午8時20分）。

1942：根據《中央日報》，截至下午7時左右，共195人結束對尹錫悅彈劾案的投票。如果出席議員人數達不到200席，由於達不到有效投票的最低人數，投票本身將無法成立，彈劾案也將因此被廢除。

尹錫悅彈劾案是5日上午12時48分左右向全體會議報告，因此最晚可以在8日上午12時48分（香港時間7日下午11時48分）之前進行表決。

1852：由於投票人數不足，投票時間延長。國民力量黨表示，該黨從未阻止其議員就彈劾案進行投票。

1740：議長稱投票是保障民主的方式，在野黨議員則表示會等待執政黨成員投票。

1733：國會議長呼籲執政黨議員返回議事廳投票。BBC提到，目前只有2名執政黨成員在場。

1717：國會開始投票表決彈劾議案。

1708：央視報道，在野黨議員集體起立，呼籲國民力量黨議員返回議事廳投票。

1706：假如今次彈劾議案無法通過，預計下次最快在11日再次表決。

1657：國會議表斥責國民力量議會離場的舉動，形容他們違背民眾意願。

2024年12月7日，韓國國會進行總統彈劾投票，議事廳可見一片由執政國民力量黨議員離場後，留下來的空席。（Reuters）

1649：路透社報道，國會表決彈劾尹錫悅議案時，國民力量只有1人留在議事廳內，意味議案或無法達200票的最低通過門檻。

1646：國會隨即表決彈劾尹錫悅議案。

1645：「金建希獨檢法」議案未獲足夠票數通過。

1638：BBC提到，多名國民力黨成員仍在議事廳內，假如有8人倒戈，彈劾案或獲200票的全體三分二最低門檻票數通過。

1632：英國廣播公司（BBC）報道，國民力量的議員離場時，遭在野黨議員批評是叛徒。

1625：國民力量黨的議會在投票表決「金建希獨檢法」議案後離場，杯葛隨即進行的彈劾議案。

1608：國民力量的國會議員趙慶泰表示，該黨不會支持兩項議案。

1603：韓國國會開始表決彈劾尹錫悅及及「金建希獨檢法」議案。

韓國總統尹錫悅12月7日面臨彈劾前夕，大批支持彈劾的民眾在首爾國會附近集會。（Reuters）

1534：韓聯社報道，執政國民力量黨決定反對彈劾尹錫悅及「金建希獨檢法」（《任命獨立檢察官查明第一夫人金建希操縱股價案真相法案》）。

1034：尹錫悅發表講話後，執政黨領袖韓東勳及總理韓悳洙會面討論對策。

1026：李在明呼籲國民力量黨支持彈劾尹錫悅的議案。

韓國總統尹錫悅12月7日就戒嚴令發表講話，並鞠躬致歉。South Korean President Yoon Suk Yeol bows while delivering an address to the nation at the Presidential Office in Seoul, South Korea, December 7, 2024. （The Presidential Office/Handout via REUTERS ）

0937：共同民主黨認為，尹錫悅除了即時辭職或面臨彈劾外就別無他法。

0933：在野黨共同民主黨領袖李在明稱，對尹錫悅的講話感到失望。

0908：尹錫悅所屬的國民力量黨魁韓東勳表示，對方提早下台是「不可避免」，形容尹錫悅無法履行總統職責。

0905：尹錫悅表示，自己將執政工作交托給執政黨及政府。

0904：尹錫悅就實施戒嚴令引起公眾憂慮及不便致歉，指自己不會逃避法律責任。

韓國總統尹錫悅12月7日早上發表簡短講話，就戒嚴令向全國致歉，但他沒交代自己的去向。（REUTERS）

0902：尹錫悅表示，宣布戒嚴是他身為總統的無奈之舉，強調不會有第二次戒嚴令。

0900：尹錫悅開始發表講話。

0849：路透社引述韓聯社報道，韓國國會將在當地時間下午5時表決是否向第一夫人金建希進行特別起訴，其後才表決彈劾尹錫悅的議案。

0823：韓聯社指，尹錫悅將會於當地時間早上10時發表電視講話。

0751：韓聯社報道，總統府一名高級官員在接受採訪時表示，尹鍚悅今日上午將透過公開講話，直接表達其對戒嚴局勢的立場。

12月6日

1953：韓國最大反對黨領袖李在明警告，總統尹錫悅可能在明天下午國會就彈劾案表決前再次宣布戒嚴，惟並未提供實質證據。路透社引述李在明稱，尹錫悅的處境越來越糟糕，可能會將戒嚴視為破壞現有體制的一個突破口，創造出他能夠為所欲為的局面：「這就是為什麼今晚非常危險，因為他唯一的機會就是今晚和明早。」

1844：包括《東亞日報》在內傳媒引述共同民主黨稱，他們決定在7日下午5時舉行全體會議，表決彈劾尹錫悅的議案。

1835：國民力量黨議員稱，在進行長時間會議後，該黨維持不支持彈劾尹鍚悅立場。

1744: 韓國首爾夜晚有大量民眾上街示威，要求國會彈劾總統尹鍚悅。

1740: 早前有韓國媒體報道指，總統尹鍚悅下午將前往國會。反對派知悉後，動員國會議員組成人鏈，阻止尹鍚悅入內。韓國總統府其後發聲明澄清，尹鍚悅今日並沒有計劃前往國會。

2024年12月6日，韓國首爾，由於下午有報道指總統尹錫悅將前往國會，反對派國會議員聚集在一起組成人鏈，阻止尹錫悅進入國會大樓。韓國總統府其後發聲明澄清指尹錫悅今日沒有計劃前往國會。（Reuters）

1607：韓國防部表示，軍方檢察官入稟要求禁止10名軍官離境。

1523：韓國防部宣布暫停3名指揮官職務，他們分別為首都防衛司令、特戰司令及反間諜司令。

1505：韓國國會議長禹元植表示，假如尹錫悅再次頒布戒嚴令，他和國會議員都會阻止。

1238：韓國檢察部門及軍方將聯合調查今次事件。

1234：韓國代理防長就戒嚴令一事致歉，同時否認會再實施戒嚴令的說法；國防部及軍方亦不會遵從另一戒嚴令。總統府則強調，尹錫悅並無下令拘捕國會議員。

1225：消息指尹錫悅與韓東勳會談。

1212：日本放送協會（NHK）報道，韓國最高檢察廳宣布就事件成立特別搜查部，並由首爾高等檢察廳最高負責人率領搜查。

1152：韓國特種作戰指揮官郭鍾根（Kwak Jong-geun，音譯）表示，假如再有戒嚴令，他會拒絕執行，並指時任防長金龍顯下令拘捕前往國會阻止戒嚴令的議員。

1149：韓國多個傳媒報道，尹錫悅或再次宣布戒嚴令，當地最大在野黨共同民主黨表示，一眾國會議員正保持高度警戒，該黨亦正進行緊急會議商討對策。

1144：美國國務院發聲明，指國務卿布林肯（Antony Blinken）與韓國外長趙兌烈通話時稱，對韓國解除戒嚴令表示歡迎，並期望韓國的民主進程可以成功。路透社則引述華府官員指，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）取消訪韓行程。

1140： 美國調查機構蓋洛普（Gallup）在3至5日訪問1001名18歲以上韓國民眾，顯示尹錫悅的支持度再跌3個百分點至13%，創下他自2022年5月上台以來的新低。其中分別有19%及16%受訪者不滿他處理經濟和戒嚴令的方式。

0918：韓東勳稱，5日通過可靠消息得知，尹錫悅在宣布戒嚴當天指示其高中學弟、國防部國防防諜司令呂寅兄以「反國家勢力」為由抓捕個別政治人士，還為此動員情報機構。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

另外，在野黨共同民主黨表示，有可能在於韓國時間7日下午5點（香港時間下午4點）投票彈劾尹錫悅，較原定計劃時間提早兩小時。