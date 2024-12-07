尹錫悅「流產戒嚴」　父親致電當兵兒子　一句話感動網民

韓國總統尹錫悅12月3日無預警宣布戒嚴的消息震驚各界，頓時引發全國混亂。就在那日，韓國一名父親在戒嚴令宣布後不久緊急打電話給正在當兵的兒子，忍著淚告訴兒子要把自身性命擺在第一位、不要傷害平民，聲音明顯顫抖，擔憂這可能是最後一次與兒子通話。



韓國總統尹錫悅3日無預警宣布戒嚴的消息震驚各界。（路透社）

韓國時報報導，這段父子檔在戒嚴日的對話最初由父親發布在社群平台上，後來在YouTube頻道「Kim Eo-jun's News Factory」播出之後受到關注。

點擊圖片放大看，父親對當兵兒子說了什麼：

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這名父親在戒嚴令發布不久之後，多次打電話給正在當兵的兒子，擔憂兒子所屬單位可能會被召集，但電話時隔約1小時都沒有接通，直到大約午夜時分，兒子才回電。在這通電話中，父親提問「部署命令下達了嗎」，兒子回答「大約10分鐘之前接到緊急電話，奉命去基地報到，已經在路上」，當父親詢問為何會下達命令時，兒子只說「發生什麼事了？我剛睡醒」。

在戒嚴令宣布那時，正在服兵役的兒子在宿舍睡覺休息，並不清楚具體發生何事。父親得知後說，

已經宣布戒嚴令，仔細聽著，這不是發生來自朝鮮的挑釁，總統剛剛才宣布的。

父親的聲音顫抖，強忍淚水告訴兒子，「你的性命最重要，保護好隊友，最重要的是保護好自己……無論如何，不要傷害平民」。這名父親也透露，由於擔憂這可能是最後一次和兒子通電話，因此有把這段通話錄音留存。

在這段音檔曝光之後，在網路上引發討論，許多網友被父親顫抖聲音與關心觸動，

「聽到父親顫抖的聲音，我哭了」、

「身為家長，這段對話讓我落淚」、

「令人心碎」。



這名父親向韓國時報透露，當時宣布戒嚴，但卻聯繫不上兒子，所以感到很慌張，

在戒嚴期間任何事都有可能發生，可能會拿實彈外出（執行任務），我想留下他的聲音，我心想這可能是最後一次機會。

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