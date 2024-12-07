韓國戒嚴：尹錫悅拖累母校遭斥最丟臉校友　學生被迫改穿便服上課

韓國總統尹錫悅12月3日突然頒布的緊急戒嚴令引發全國嘩然，不但尹錫悅本人遭各界各階層民眾要求下台，就連尹錫悅和金龍顯的母校、沖岩高中亦遭批評與抗議，校車司機都被痛罵，學校為了保護學生，讓他們穿便服上學。



有韓媒直指這次的閃電戒嚴令與沖岩高中脫不了關係。《世界日報》寫道：「這是『沖岩派』發動的政變嗎？」《時事雜誌》（Sisa Journal）則指：「12月3日的戒嚴：背後是沖岩派。」

然而真實情況是學校也對此感到相當不滿。沖岩高中表示，有數百個打到辦公室的抗議電話讓學校不堪重負，校車司機也表示遭到路人騷擾，甚至有人請願要求學校改名。沖岩高中校長，同時也是學校董事長的尹明和（Yoon Myung-hwa，譯音）更是在Facebook上怒斥尹錫悅和金龍顯是「沖岩高中最丟臉的校友」。

沖岩高中5日在致學生和家長的一封信中寫道：「從2024年12月9日到2025年2月6日（學年的最後一天），我們將允許他們穿着休閒裝（而不是校服上學）。」

信中指，這項決定旨在防止學生在上學和放學途中面臨「某些不體貼人的不公平對待」。