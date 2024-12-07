機庫被指存大量失蹤人員遺體　哥倫比亞：毫無根據

哥倫比亞外交部12月6日發表聲明說，聯合國有關波哥大機場一機庫中存放約2萬具身份不明遺體的說法「毫無根據」，這一說法引起混亂和爭議。



根據新華社，5日早些時候，聯合國強迫失蹤問題委員會在波哥大舉行記者會。該委員會宣讀的一份報告說，大量身份不明的遺體躺在管理不善的墓地或儲存設施中，例如，波哥大機場一處機庫「目前存放着約2萬具身份不明的遺體」。

哥倫比亞外交部在聲明中向該委員會發出抗議，並要求委員會準確解釋其消息來源，以免缺乏支持的資訊損害聯合國專門機構的嚴謹性和可信度。

聯合國強迫失蹤問題委員會的報告引發軒然大波。聯合國秘書長駐哥倫比亞特別代表卡洛斯6日在當地電視台說，該委員會是獨立的專家委員會，不代表聯合國秘書長，也不代表任何聯合國實體。

哥倫比亞內政部長克里斯托6日說，聯合國強迫失蹤問題委員會發佈的是一個「非常嚴肅且未經證實」的報告，他要求委員會做出澄清。