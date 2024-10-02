泰國校巴大火25死：罹難女老師遺體緊抱學生　司機逃跑後終自首

泰國於10月1日發生一宗學校校車火燒車意外，造成25人喪生。據當地媒體報道，校車司機當下不見蹤影，事後他向警方自首，表示自己因為太害怕而逃走。

警方與消防發現其中一名女老師斯里蓬（Kanokwan Sriphong）的屍體，她的懷中緊緊抱着一名學生。



泰國一輛校車衝撞路邊護欄引發大火，至少25人不幸罹難：（按圖了解）



泰國一輛校車衝撞路邊護欄引發大火，至少25人不幸罹難。（Facebook / @Fire & Rescue Thailand）

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據《Thaiger News》報道，這宗悲劇發生在10月1日中午12點左右，一輛載着44名學生和老師外出郊遊的校車發生火災，當時車上的學生年紀在3歲至14歲之間，他們已參觀完大城府歷史公園，準備前往暖武里府的另一個目的地，卻不料發生意外。

報道指出，校車因為爆胎導致失控撞上路障，碰撞產生的火花引發了大火，吞噬了車輛。已知至少有22名學生和3名老師在意外中不幸喪生，19人倖存，但其中一些傷者傷勢嚴重。其中一名女學生的臉部，包括眼睛、嘴巴，以及右臂都被燒傷，未來恐怕將有失明的可能。

事後警方與消防發現一名女老師斯里蓬（Kanokwan Sriphong）的屍體，她的懷中緊緊抱着一名學生，在最後的最後仍然不忘保護學生，令眾人為之感動。

↓ 據Khaosod報道，斯里蓬9月26日才剛出席畢業典禮 ↓

罹難者包括3位教師。（Facebook / @Khaosod English ）

根據報道，當緊急救援人員到達時，48歲的校車司機恰普哈（Saman Chanphut）並不在現場。據悉他在火燒車後逃離現場，第一時間讓網友相當無法諒解；不過事後有人分享了現場的影片，可以看到恰普哈手時滅火器試圖撲滅大火，而一名倖存的老師也為他辯護，稱恰普哈在逃走之前曾努力拯救車上的人。

在公眾壓力下，恰普哈最終於昨晚在中部紅統府的警察局自首。恰普哈聲稱，當他以每小時70至80公里的速度駕駛校車時，他感覺其中一個車輪掉進了路上的一個洞裏，車輛開始失控，導致向右偏並與一輛賓士房車相撞。

據恰普哈稱，事故發生後他試圖重新獲得控制，但失敗了。隨後校車撞上交通障礙物，引發大火。恰普哈說，他下了車，從另外兩輛校車上取出滅火器撲滅大火。

事後有人分享了現場的影片，可以看到恰普哈手持滅火器試圖撲滅大火。（Facebook / @Khaosod English ）

恰普哈表示，大火在變得更加猛烈後，他驚慌並逃離現場，在決定自首之前，他都躲在紅統的親戚家。

恰普哈現在初步面臨兩項指控，包括過失致人死亡及駕駛時對他人或其身體造成損害後，未酌情提供協助，恐面臨最高10年徒刑和最高20萬泰銖（約港幣4萬8千元）的罰鍰。

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