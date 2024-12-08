澤連斯基晤馬克龍與特朗普　稱3方皆盼以公正方式結束俄烏戰爭

法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）將於當地時間12月7日下午7時舉行重新開放儀式，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）、美國候任總統特朗普（Donald Trump）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）皆會出席儀式。他們3人在出席儀式前，在愛麗舍宮舉行三邊會談。澤連斯基會後表示，三方都希望戰爭盡快以公正的方式結束，又同意繼續合作、保持聯繫。



2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）握手合影。（Reuters）

路透社7日報道，在重開儀式前夕，馬克龍在愛麗舍宮與特朗普及澤連斯基舉行三邊會談。特朗普表示，他在首在總統任期時，與馬克龍一起度過了一段美好的時光，取得了巨大的成功。

特朗普稱，他們將會討論地緣政治不穩定的問題。他說：「現在看來世界確實有點瘋狂，我們將討論這個問題。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。圖為3人合影。（Reuters）

澤連斯基在會談結束後，於社會媒體X上發文表示，自會與馬克龍和特朗普進行良好且富有成效的會談。

澤連斯基表示，他們討論了俄烏戰爭的戰況，並稱讚特朗普「一如既往般堅決」，以及感謝馬克龍組織了這次重要的會議。

這是特朗普再次當選美國總統後，首次公開與澤連斯基公開會晤。