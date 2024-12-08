法國巴黎聖母院重開　逾千嘉賓出席儀式　多國領導人齊聚慶祝

法國歷史悠久的巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）在經歷5年的火災修復後，於12月7日舉行重新開放儀式，1500名嘉賓獲邀出席，其中包括美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）、英國王儲威廉，及烏克蘭總統澤連斯基等領導人、政界人物出席。



路透社及英國廣播公司（BBC）7日報道，巴黎大主教烏爾里克（Laurent Ulrich）當日將以權杖敲打聖母院的木門，正式揭開重開儀式的序幕。

2024年12月7日，法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）舉行重新開放儀式。圖為巴黎大主教烏爾里克（Laurent Ulrich）當日以權杖敲打聖母院的木門，正式揭開重開儀式的序幕

與此同時，巴黎聖母院正面投影出來自多種不同語言的感謝話語，向當年將聖母院拯救於火海的消防人員，以及投入大量時間修復聖母院的工程師和木匠等人表達謝意。

馬克龍其後發表演講，向拯救、幫助和重建巴黎聖母院的人表示感謝，他強調：「這座大教堂的偉大與所有人的工作密不可分。」

未有出席儀式的教宗方濟各則發表聲明，形容這日是歡樂、慶祝和讚美的日子。他感嘆：「這座令人欽佩的教堂能重生，將成為法國教會復興的預言性標誌。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）舉行重新開放儀式。圖為總統馬克龍（Emmanuel Macron）在儀式期間發表講話。（Reuters）

多國領導人、政治人物、名人相繼到達聖母院出席儀式：

2019年4月15日的一場大火焚毀大部份聖母院頂部，哥德式尖塔亦倒塌。

歷時5年的修復工程，耗資約7億歐元（約57.6億港元），有超過 2,000 人和250 家公司參與，他們致力於保護和修復巴黎聖母院。此外，工程還涉及大量物資，如重建屋頂框架使用的2,000 棵橡樹、重建受損的拱頂和牆壁所需的1,000 立方公尺石頭、屋頂所用的 4,000 平方米鉛，以及修復或重建2,000 座雕像和裝飾物。

如今，教堂的中殿在修復後煥然一新，頂部因火災留下的大洞已經補上，雕像、彩色玻璃等經典元素在修復後獲得保留，除了因應安全問題作出些微改動外，項目團隊按照原貌重建。

2024年12月7日，法國巴黎聖母院（Notre Dame de Paris Cathedral）舉行重新開放儀式。圖為巴黎聖母院正面投影出來自多種不同語言的感謝話語。（Reuters）

聖母院將於12月8日重新開放給公眾參觀，當日會舉行重建後的首場彌撒。聖母院預計重開後，每年能吸引1500萬名遊客前往參觀。