敘利亞變天｜多國表態冀和平解決 特朗普稱普京無興趣保護巴沙爾
撰文：莊勁菲 成依華
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敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻陷首都大馬士革，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）坐飛機逃離首都，不知去向。敘利亞變天，多國對此表態，美國總統特朗普8日形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）不再有興趣保護巴沙爾；西班牙外長則表示，將支持和平解決敘利亞問題，為該地區帶來穩定。
特朗普在旗下社交網站Truth Social上發文說：「巴沙爾已經走了，他逃離了他的國家。他的保護者、普京領導的俄羅斯，沒有興趣再保護他了。」
特朗普還表示，俄羅斯一開始就沒有理由去敘利亞，因為俄軍在烏克蘭「死傷60萬人」。他接着批評敘利亞政府的盟友、俄羅斯和伊朗目前處於虛弱狀態，「一是因為糟糕的經濟，二是因為以色列的戰鬥勝利。」最後他預測普京將會對敘利亞叛亂作出回應。
西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）8日向西班牙公共電視台指，敘利亞未來的任何解決方案都應該是和平、造福敘利亞人民，並在某種程度上為中東帶來新穩定，他指「我們必須採取措施，以確保由敘利亞人民來決定未來如何治理以及由誰治理，當然，也必須維持領土完整。」
他還希望敘利亞不會「巴爾幹化」（Balkanisation），即不同地區由不同團體控制。
馬克龍：「野蠻政權」倒台
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則指「野蠻政權」已倒台，並稱向敘利亞民眾送上對和平、自由和團結的祝福。