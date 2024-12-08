敘利亞變天｜多國表態冀和平解決　特朗普稱普京無興趣保護巴沙爾

敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻陷首都大馬士革，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）坐飛機逃離首都，不知去向。敘利亞變天，多國對此表態，美國總統特朗普8日形容俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）不再有興趣保護巴沙爾；西班牙外長則表示，將支持和平解決敘利亞問題，為該地區帶來穩定。



特朗普在旗下社交網站Truth Social上發文說：「巴沙爾已經走了，他逃離了他的國家。他的保護者、普京領導的俄羅斯，沒有興趣再保護他了。」

特朗普還表示，俄羅斯一開始就沒有理由去敘利亞，因為俄軍在烏克蘭「死傷60萬人」。他接着批評敘利亞政府的盟友、俄羅斯和伊朗目前處於虛弱狀態，「一是因為糟糕的經濟，二是因為以色列的戰鬥勝利。」最後他預測普京將會對敘利亞叛亂作出回應。

2024年4月3日，西班牙外長阿爾瓦雷斯在比利時布魯塞爾舉行的北約外長會議第一天向媒體發表演講。（Getty Images）

西班牙外交部長阿爾瓦雷斯（José Manuel Albares）8日向西班牙公共電視台指，敘利亞未來的任何解決方案都應該是和平、造福敘利亞人民，並在某種程度上為中東帶來新穩定，他指「我們必須採取措施，以確保由敘利亞人民來決定未來如何治理以及由誰治理，當然，也必須維持領土完整。」

他還希望敘利亞不會「巴爾幹化」（Balkanisation），即不同地區由不同團體控制。

馬克龍：「野蠻政權」倒台

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）則指「野蠻政權」已倒台，並稱向敘利亞民眾送上對和平、自由和團結的祝福。