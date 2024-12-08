敘利亞巴沙爾倒台 民眾「洗劫」總統府帶走傢俬餐具｜有片
撰文：莊勁菲
出版：更新：
敘利亞（Syria）變天，叛軍攻下首都大馬士革（Damascus）後，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）出逃。網上流傳影片顯示，不少民眾進入巴沙爾總統府，隨意拿取建築物內的物品，如傢俬等；大馬士革、阿勒頗等地有民眾上街慶祝。
12月8日社交平台X（舊稱Twitter）影片顯示，大馬士革民眾隨意進入巴沙爾的總統府，紛紛帶走建築物內的傢俬、餐具等物品。
另有影片顯示，有敘利亞人衝進伊朗駐敘大使館，撕破大使館門前掛着的已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的相片。
《德黑蘭時報》（Tehran Times）引述伊朗外交部發言人巴卡伊（Esmail Baqaei）稱，伊外交官在使館遭到攻擊前已離開。
法國國際廣播電台12月8日報道，大馬士革有民眾上街慶祝，有人推倒並踐踏巴沙爾父親、前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的雕像；還有人在倭馬亞廣場（Umayyad Square）開心地開槍、歡呼「真主至大」。
敘利亞飛機消失疑墜毀 路透社引消息指巴沙爾或已死 俄說法不一敘利亞總統巴沙爾是誰？家族統治國家逾50年 兄長去世後掌權反對派12天顛覆阿薩德政權 土耳其為何背刺俄羅斯重塑敘利亞？土耳其支持敘利亞叛軍 全因大家都是「自己人」？