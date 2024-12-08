敘利亞巴沙爾倒台　民眾「洗劫」總統府帶走傢俬餐具｜有片

敘利亞（Syria）變天，叛軍攻下首都大馬士革（Damascus）後，總統巴沙爾（Bashar al-Assad）出逃。網上流傳影片顯示，不少民眾進入巴沙爾總統府，隨意拿取建築物內的物品，如傢俬等；大馬士革、阿勒頗等地有民眾上街慶祝。



12月8日社交平台X（舊稱Twitter）影片顯示，大馬士革民眾隨意進入巴沙爾的總統府，紛紛帶走建築物內的傢俬、餐具等物品。

網上影片顯示，民眾取走巴沙爾家族的物品（影片截圖）

影片顯示，民眾到總統府取走大量物品（影片截圖）

另有影片顯示，有敘利亞人衝進伊朗駐敘大使館，撕破大使館門前掛着的已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的相片。

2024年12月8日，有人衝進伊朗駐敘大使館，還撕破了門前掛着的已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）和已故伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）的相片。（Reuters）

《德黑蘭時報》（Tehran Times）引述伊朗外交部發言人巴卡伊（Esmail Baqaei）稱，伊外交官在使館遭到攻擊前已離開。

2024年12月8日，敘利亞首都大馬士革，反對派武裝宣布推翻總統巴沙爾政權後，人們在街頭慶祝。（Reuters）

法國國際廣播電台12月8日報道，大馬士革有民眾上街慶祝，有人推倒並踐踏巴沙爾父親、前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的雕像；還有人在倭馬亞廣場（Umayyad Square）開心地開槍、歡呼「真主至大」。