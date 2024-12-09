韓國戒嚴風波｜特種部隊談獲令封鎖國會　議事堂「別超過150人」

韓國12月3日爆出戒嚴風波，最終國會議員表決通過支持撤銷戒嚴令，迫使總統尹錫悅撤回命令。韓國特種部隊隊長、707特殊任務團團長金炫兌9日現身會見傳媒，主張士兵是遭前防長金龍顯利用的受害者，他談到當晚接獲命令封鎖國會議事堂，每隔1至2分鐘就會接到司令電話，要求議事堂內別超過150人，他指司令擔心支持撤銷戒嚴令的議案通過。



2024年12月4日，韓國首爾，韓國總統尹錫悅宣布戒嚴令後，警方關閉國會入口大門，把守的警員與示威者發生推撞。（Reuters）

根據韓聯社報道，特種部隊身份資訊屬於機密，他們的真實姓名、長相和身份通常都需要保密，不過金炫兌未有戴口罩和太陽眼鏡現身鏡頭前。

他講述3日事發時接獲指示封鎖國會議事堂和國會議員會館兩幢建築。國會職員當時用傢俬、雜物阻擋士兵進入，金炫兌於是隊員破窗，他稱每隔1至2分鐘就會接到特戰司令部司令郭種根的電話，他「在電話裏說國會議員（議事堂內）不能超過150人，是否能拖人出來」。

金炫兌稱，司令疑似擔心支持撤銷戒嚴令的議案通過，指「議員人數正在增加，不能超過150人，是否能進入」，金炫兌回覆指「很難進入」，他估計是時任防長金龍顯下達的指示。

根據韓國《憲法》第77條第5款規定，國會過半數在籍議員贊成要求總統解除戒嚴時，總統須予以解除。韓國國會共有300議席，半數即為150席。

韓國國會最終在4日凌晨成功舉行緊急全體會議，就「要求解除緊急戒嚴令」舉行投票，共有190名議員出席會議，全數投下贊成票，此迫使尹錫悅之後要撤回戒嚴令。

2024年12月7日，韓國首爾，圖為民眾走上街頭示威，呼籲彈劾總統尹錫悅。（Reuters）

隊長：將承擔責任離開部隊

尹錫悅3日晚上以剿滅親朝鮮勢力為由發布戒嚴令，但據金炫兌所指，從一開始就不曾出現「朝鮮」此關鍵詞，上司只是要求盡快封鎖國會。他表示士兵是遭金龍顯利用，又稱自己是無能的指揮官，將承擔責任離開部隊。