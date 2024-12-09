俄媒：烏克蘭首次用波蘭無人艇襲克里米亞大橋

俄烏戰爭持續，俄媒12月6日報道，烏克蘭武裝部隊當日使用波蘭武器攻擊俄佔克里米亞大橋，包括最新型的「Gavia」水下無人艇。



俄媒Mash報道指，俄軍在當日黎明就發現自烏克蘭敖德薩（Odesa）方向駛來多艘無人艇，包括快速偵察無人艇、配備機槍和熱成像儀的掩護無人艇，以及裝備戰鬥部的攻擊型無人艇，至少10隻艇抵達大橋橋墩附近。

烏軍除派出波蘭「Gavia」水下無人艇外，還派有烏克蘭國產的「Magura -V5」和「Sea Baby」無人艇。克里米亞大橋交通在凌晨5時17分受阻，俄軍參戰後在上午9時控制局面，交通在10時22分恢復，當天黑海艦隊航空兵共摧毀8艘烏軍無人艇。

圖為波蘭「Gavia」水下無人艇的組合圖片，俄媒指烏軍在12月6日用於襲擊克里米亞大橋的無人艇。（Teledyne公司網站）

「Gavia」水下無人艇由美國Teledyne公司開發，這一武器早在去年11月18日就在波蘭完成測試，隨後被交給烏克蘭。克里米亞大橋位於黑海東部，聯通俄羅斯塔曼半島（Taman Peninsula）與克里米亞的刻赤半島（Kerch Peninsula）。