俄媒：烏克蘭首次用波蘭無人艇襲克里米亞大橋
撰文：官祿倡
出版：更新：
俄烏戰爭持續，俄媒12月6日報道，烏克蘭武裝部隊當日使用波蘭武器攻擊俄佔克里米亞大橋，包括最新型的「Gavia」水下無人艇。
俄媒Mash報道指，俄軍在當日黎明就發現自烏克蘭敖德薩（Odesa）方向駛來多艘無人艇，包括快速偵察無人艇、配備機槍和熱成像儀的掩護無人艇，以及裝備戰鬥部的攻擊型無人艇，至少10隻艇抵達大橋橋墩附近。
烏軍除派出波蘭「Gavia」水下無人艇外，還派有烏克蘭國產的「Magura -V5」和「Sea Baby」無人艇。克里米亞大橋交通在凌晨5時17分受阻，俄軍參戰後在上午9時控制局面，交通在10時22分恢復，當天黑海艦隊航空兵共摧毀8艘烏軍無人艇。
「Gavia」水下無人艇由美國Teledyne公司開發，這一武器早在去年11月18日就在波蘭完成測試，隨後被交給烏克蘭。克里米亞大橋位於黑海東部，聯通俄羅斯塔曼半島（Taman Peninsula）與克里米亞的刻赤半島（Kerch Peninsula）。
澤連斯基：即使暫時無法取回被佔領土 願以北約成員資格換取停火特朗普促俄烏立即就停火談判 澤連斯基公布累計4.3萬烏軍陣亡美國宣布向烏克蘭提供近10億美元軍援 包括火箭彈和無人機德國總理朔爾茨突訪烏克蘭 承諾12月提供53億元軍援