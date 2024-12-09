特朗普促俄烏立即就停火談判　澤連斯基公布累計4.3萬烏軍陣亡

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月8日呼籲俄烏立即展開停火談判，稱太多生命被不必要地犧牲，太多家庭被摧毀。他又稱，烏克蘭未來或不會從美國獲得那麼多軍事援助，他也不會承諾讓美國留在北約（NATO），除非盟國增加國防支出。



另外，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）8日表示，前一天在法國出席巴黎聖母院的重開儀式時與特朗普會面，雙方會談良好。澤連斯基並罕有公布迄今有43,000名烏克蘭士兵陣亡，還有37萬士兵受傷。



圖為2024年12月7日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在法國出席巴黎聖母院的重開儀式，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）談話。（Reuters）

特朗普8日分別受訪及在社交媒體發文稱，俄羅斯和烏克蘭「應該立即停火並開始談判」，又指雙方之間的戰爭「根本不應該開始，而且可能永遠持續下去」。他指出，俄軍在烏克蘭「死傷60萬人」，而烏克蘭則「荒謬地失去了40萬士兵，還有更多的平民」，但沒說明烏方數字是否包括傷者。他又指，「澤連斯基和烏克蘭希望達成協議並阻止這種瘋狂行為」。

特朗普此前多次承諾，將在返回白宮後立即結束俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，但沒有提供細節。他在8日的帖子中表示，他很了解俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭） ，現在是對方採取行動的時候，又指中國可以協助。

澤連斯基：戰事不能僅靠一紙協定結束

澤連斯基8日表示，他前一天與特朗普進行了一次「良好的會面」，並向對方表示，烏克蘭需要「公正而持久的和平」，要求俄羅斯將無法摧毀它烏克國。

澤連斯基在社交媒體上發文稱，戰事「不能簡單地以一張紙和幾個簽名結束」，稱期望美國和全世界團結，合力協助阻止普京。他也罕有公布，自戰爭爆發以來，烏克蘭已有4.3萬名士兵在戰場上陣亡，其中一半人數療傷後重返戰場。

美國7日宣布向烏克蘭提供新的9.88億美元軍事援助計劃。五角大廈在聲明中表示，當中包括無人機、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）的彈藥，以及火砲系統、坦克和裝甲車的設備和備用零件等。