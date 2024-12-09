新加坡生育率續創新低引發討論　馬斯克：正走向滅絕

新加坡最新的生育率再創新低，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日在社交媒體X發文表示，獅城正在「走向滅絕」（going extinct），引發全球有關已開發國家面臨人口挑戰的討論。有分析指，新加坡的生活成本高可能是人們降低生育原因，不過憑藉外來工作者人數增加，該國的總人口數今年首次突破600萬。



杜拜風險投資公司（IBC Group）創辦人兼執行長Mario Nawfal日前在X貼文援引「新聞週刊」（Newsweek）數據指出，新加坡出生率跌至新低，總生育率僅0.97，遠低於維持人口平衡所需的2.1。他表示，新加坡老齡人口增多、勞動力縮減，從工廠到食品配送等行業，越來越多的機械人被用來填補人力短缺，預測到2030年，該國有將近1/4人口年齡超過65歲，贍養比例將從6名工作成年人對應1名老年人下降至4人對應一老人。

馬斯克（Elon Musk）隨即轉發該貼文，並寫道「新加坡（和許多其他國家）正在走向滅絕」，此文一出引發廣泛討論，此篇推文至今已超過4438萬次瀏覽。

圖為新加坡市景（Getty）

不少網民認為，新加坡物價攀升、生活成本高，養不起小孩的地方不只新加坡，很多國家都逐漸負擔不起。也有人認為需要認為看待低出生率背後隱藏更深層的社會和經濟問題，還有人指，新加坡移民政策可緩衝人口下降。