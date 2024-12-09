敘利亞變天　世界各地慶巴沙爾落台　土耳其敘難民想回國但憂未來

敘利亞（Syria）反對派武裝12月8日攻下首都大馬士革後，宣布推翻了總統巴沙爾（Bashar al-Assad）政權。世界各地的敘利亞人開始慶祝，本土有人推倒及騎跨前總統雕像；在歐洲的敘利亞人上街慶祝；流落土耳其的難民想回家鄉，但擔憂未來。



12月8日，社交平台X（舊稱Twitter）上流傳影片，稱敘利亞拉塔基亞市（Lattakia）有民眾推倒巴沙爾父親、前總統哈菲茲（Hafez al-Assad）的雕像，一路拖行，還騎在上面慶祝。

據半島電視台報道，成千上萬的敘利亞難民居住在歐洲各地，近日他們也開始上街，慶祝巴沙爾24年統治的結束。從英國倫敦到比利時布魯塞爾，再到羅馬尼亞的布加勒斯特，敘利亞人們舉起印有黑色、白色、綠色和三個紅星的敘利亞反對派旗幟。

2024年12月8日，人們在美國華盛頓白宮外的拉斐特廣場舉起寫有「自由」字樣的敘利亞反對派旗幟慶祝。（Reuters）

在土耳其哈塔伊省（Hatay ili），有敘利亞難民在經歷多年的衝突和2023年地震後，想回到祖國，但又擔心巴沙爾落台後的未來。

巴魯特來自敘利亞伊德利卜（Idlib），在土耳其旅居了11年：「我父親在敘利亞坐了13年牢。我們不知道他的罪行，也不知道他是否還活着，但監獄現在被解放了。」若敘利亞局勢好轉，巴魯特表示可能會回國。

來自敘利亞阿勒頗（Allepo）的克納塔爾在哈塔伊經營糖果店。他表示自己和親友可能幾週後回國，但國家局勢不穩定、百廢待興，認為政府必須重建秩序。