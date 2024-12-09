敘利亞變天｜從神秘人到西裝友：推翻巴沙爾政權的朱拉尼是誰？

敘利亞反對派武裝組織12月8日（周日）宣布攻入首都大馬士革，僅用了11天便顛覆了阿薩德家族近半世紀的政權。如今許多人都會好奇，帶領推翻巴沙爾的反對派領袖究竟是什麼人？



現年42歲的敘利亞反對派領袖為朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani），於首都大馬士革一個富裕家庭長大，父母均來自西南部戈蘭高地。他被美國列為恐怖分子，過去曾被形容為激進分子中的務實者，2016年他與「基地」恐怖組織斷絕關係以來，一直設法將自己塑造成多元化且寬容的領袖。

2001年911恐怖襲擊後，朱拉尼首次被聖戰思想吸引。兩年後，以美國為首的盟軍入侵伊拉克後，他便離開國家前往參戰，之後加入伊拉克「基地」組織，從此成為一名聖戰份子。

11月17日，敍利亞伊德利布郊區，一名小朋友站在薩賈布雷遺蹟中。（Khalil Ashawi／路透社）

過去很長時間內，朱拉尼一直非常注重對自己身份的保密。這段期間即使接受電視採訪，他也從不直接面對鏡頭，公開露面時也總是遮住臉；2016年，當他宣布與基地組織決裂時，他才首次在一段影片中公開亮相。

事實上，即使是朱拉尼這個為外界所熟知的名字，也只是他對外使用的一個假名。近日，其領導的沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在宣布佔領敘利亞中部哈馬省首府、敘第四大城市哈馬的聲明中，他才首次公開了他的真名是沙雷（Ahmed Al Sharaa）。

朱拉尼(左)於2021年接受美國記者Martin Smith(右)訪問時，改穿上西裝襯衫。(網上圖片)

3年前形象大變身：脫去軍服，改穿西裝

2021 年，朱拉尼在 PBS 上首次接受美國記者採訪。他一改形象，不僅脫下聖戰者的迷彩軍服，轉而穿上西裝襯衫，說話也變得更加溫和，他表示其組織不會對西方構成威脅，對其實施的制裁是不公正的。

此外，他還將自己宣傳為西方國家遏制伊朗在中東影響力的「合作夥伴」，並開展了打擊ISIS的行動，包括在2023年高調宣布擊斃ISIS第四任最高頭目Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi。

12月8日，反抗軍宣布推翻巴沙爾政權後，最高指揮官朱拉尼在大馬士革一清真寺向人群發表講話。(Reuters)

欲塑造溫和形象，HTS也可解散？

這些年來，朱拉尼一直致力於鞏固權力，惟由於俄羅斯和伊朗支持的巴沙爾對該國大部分地區的統治看似穩固，故他一直被困在西北部的伊德利卜省。

他過去曾表示，自己與極端組織ISIS不同，他無意對西方發動襲擊，又宣稱如果巴沙爾倒台，他不會對總統家族所屬的伊斯蘭教什葉派分支展開報復。不過，他亦曾明確表示，他的目標是讓敘利亞受到伊斯蘭法的統治，並明確表示該國沒有阿拉維派、什葉派、德魯茲派和基督教少數派的生存空間。

近日，他試圖向美媒再度展現溫和的世界觀，避免提及聖戰，並一再表示他領導的是一場旨在「解放敘利亞」的「革命」。他在接受 CNN 採訪時表示，「敘利亞應該有一個制度化的治理體系，而不是由一個統治者做出任意決定」，並提出了在巴沙爾倒台後 HTS 最終解散的可能性。