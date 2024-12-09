敘利亞變天｜巴沙爾逃亡 瘋傳車庫遺數十輛豪車 包括法拉利F50
撰文：聯合新聞網
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敘利亞反對派武裝迅速攻陷大馬士革（Damascus），總統巴沙爾（Bashar al-Assad，另譯阿塞德）逃亡俄羅斯尋求庇護。
而他收藏超過40台豪車也被人曝光，其中不乏行情超過300萬美元（約2,334萬港元）的法拉利F50，還有許多昂貴名車。
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美媒報道，在位於大馬士革主宮殿附近一處車庫，放有巴沙爾收藏數十台豪華汽車。
一段經過核實的影片顯示，這座大型車庫有超過40輛豪車，包括紅色法拉利F50（Ferrari F50）、法拉利F430、林寶堅尼LM002、林寶堅尼Countach、DB9、奧迪R8、平治SLS、勞斯萊斯Phantom、賓利Continental GT與奧迪Q8。
其中至少一輛有大馬士革車牌。
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