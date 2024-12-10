敘利亞變天｜歐洲多國將暫停當地難民庇護申請

英國、德國、法國、意大利和另外幾個歐洲國家，在敘利亞總統巴沙爾倒台的第二天表示，將凍結所有敘利亞難民的庇護申請。



法新社報導，德國和其他歐洲國家政府星期一（12月9日）表示，正在密切關注敘利亞的快速發展局勢，而奧地利表明將很快將敘利亞難民遣返敘利亞。歐洲其他國家的極右翼政治人士也提出了類似的要求，包括德國。

移民問題現為整個歐洲大陸最熱門的議題，而德國擁有歐洲最大的敘利亞群體。

反移民的德國選擇黨聯合領袖魏德爾（Alice Weidel）對敘利亞人8日舉行大型集會慶祝巴沙爾垮台表示不屑，她在社交平台X寫道：「在德國慶祝『自由敘利亞』的人顯然沒有理由逃離那裏。他們應該立即返回敘利亞。」

德國外交部發言人則說：「遺憾的是，阿薩德政權的終結並不能保證未來的和平發展。」

圖為2024年12月9日，敘利亞城鎮邁季代勒舍姆斯（Majdal Shams）的民眾慶祝巴沙爾（Bashar al-Assad）政權被推翻。（Reuters）

德國已接收了近100萬名敘利亞難民，其中大多數難民是在德國前總理默克爾執政期間於2015年至2016年抵達德國。

德國內政部長費瑟說，許多敘利亞難民「現在終於有希望返回他們的祖國」，但她同時警告說，敘利亞的局勢目前仍非常不明朗。

德國聯邦移民和難民局已暫停正在進行的庇護程式，「直到情況更加明朗」。

在約有10萬敘利亞人居住的奧地利，保守黨總理內哈默指示內政部暫停所有正在進行的敘利亞庇護申請，並審查所有庇護補助。

奧地利內政部長卡納說，他已指示內政部制定有序的遣返和驅逐敘利亞難民計劃。

法國內政部也將暫停接受敘利亞人的庇護申請，比利時、荷蘭、瑞士、丹麥、瑞典和挪威當局也宣佈了類似的舉措。

英國內政部表示，他們正採取同樣的措施，同時評估當前的局勢。

意大利政府9日晚間在內閣會議後宣佈，意大利將與其他歐洲夥伴保持一致，暫停接受敘利亞難民庇護申請。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

