美國媒體帝國繼承官司敗訴　紐時：梅鐸不得變更家族信託安排

國際媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的家族繼承官司，日前在內華達州遺囑認定法庭有初步判決結果。紐約時報報導，法官認為93歲的梅鐸「惡意」修改家族信託繼承，將媒體主導權全數移轉至長子一人，影響其他繼承者的利益，是「精心策劃的騙局」。梅鐸的代表律師Adam Streisand已表明，梅鐸對結果感到失望，他將有意上訴。



據紐約時報取得法庭文件報導，法官認為，梅鐸與現任新聞集團與福斯集團掌舵人拉克蘭（Lachlan Murdoch），「惡意」（acted in bad faith）修改家族4名成年子女、在梅鐸過世後平均持有家族信託股份的安排。

梅鐸家族在美國掌握保守派媒體包括霍士新聞（Fox News）、華爾街日報（Wall Street Journal）與紐約郵報（New York Post）等重要媒體。

25年前，梅鐸設立家族信託，與前兩任妻子的4名子女在他過世後將依信託平分股權與企業投票權。不過，女兒普魯登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）及小兒子詹姆斯（James Murdoch）不認同父親的右派政治立場；梅鐸因而有意將股權轉至立場相同的拉克蘭，兩陣營為此對簿公堂。

梅鐸與兒子拉克蘭(Lachlan，左) 和詹姆斯(James，右) 抵達聖布萊德教堂(St Bride's Church) 參加慶祝梅鐸與前超模霍爾(Jerry Hall) 婚禮的儀式時合影留念，婚禮於2016 年3月5日在英國倫敦舉行。(Reuters)

法官在長達96頁的判決意見指出，這項改變信託計畫小心翼翼推敲造假，意圖讓拉克蘭在企業帝國中長久擔任行政總裁角色，無視企業成為單一掌握後，對公司與家族信託受益者的任何衝擊。

判決宣布後，普魯登斯、伊莉莎白及詹姆斯發表共同聲明，歡迎法官的決定，他們希望各方能走出判決，強化與重建家族成員間的關係。

有分析指，梅鐸將權力移交給子女的過程，可能因複雜的家庭關係，而影響新聞集團的穩定性和戰略方向。企業治理專家Charles Elson則稱，新聞集團的雙重股權結構（Dual-Class Voting Structure）讓梅鐸掌控公司，惟如果4名子女共享權力卻可能無法運作。他認為，繼承人未必擁有與梅鐸相同的才能，家族傳承亦非選擇企業領導的最佳方式。