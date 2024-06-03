93歲梅鐸第5度結婚　新婚妻背景有「八卦」　相識於鄧文迪派對

93歲澳洲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）第5度結婚，6月1日在位於加州的葡萄園與67歲俄羅斯退休生物學家茹科娃（Elena Zhukova）共結連理。茹科娃過去曾與俄羅斯石油億萬富翁茹科夫（Alexander Zhukov）結婚，據外媒指，梅鐸在前妻鄧文迪（Wendi Deng）舉辦的派對上結識茹科娃。



茹科娃來自莫斯科，在1991年蘇聯解體前移居美國，她是分子生物學家，專門從事糖尿病研究，曾在加州大學洛杉磯分校（UCLA）工作。

綜合英國廣播公司（BBC）、NDTV等外媒2日報道，梅鐸2023年4月與未婚妻安萊斯利（Ann Lesley Smith）的婚約突然取消後，很快就傳出他與茹科娃約會的消息，兩人於梅鐸華裔前妻鄧文迪（Wendi Deng）舉辦的一場家庭派對上認識。

至2024年3月，《紐約時報》報道，梅鐸與茹科娃訂婚。如今兩人正式成為夫妻。

這次是梅鐸的第5段婚姻，也是茹科娃第3度結婚，她其中一任前夫是俄羅斯石油億萬富翁茹科夫（Alexander Zhukov），兩人育有女兒達莎（Dasha Zhukova）。

現年42歲的達莎是俄羅斯另一富豪、英超球隊車路士前班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）的前妻。

出生於澳洲的梅鐸有6個孩子，是新聞集團（News Corporation）的名譽主席，該集團旗下擁有霍士新聞、《華爾街日報》、《泰晤士報》等。他去年辭去霍士集團（Fox Corp.）與新聞集團（News Corp.）主席職務，由兒子拉奇（Lachlan Murdoch）領導這兩間公司。

歷來4次婚姻最長32年

梅鐸首任妻子分別是澳洲籍女子兼擔任過空姐的布克（Patricia Booker）、婚姻維持11年（1956至1967年），育有1女。其後於1968至與記者托芙（Anna Torv）結婚，婚姻維持約32年，兩人育有2子1女。

梅鐸第3任妻子為鄧文迪。梅鐸1997年在香港出席公司聚會時，與小30多歲的鄧文迪認識，當時鄧文迪是新聞集團（News Corp）旗下電視台的實習生，兩人1999年結婚，至2014年離婚，育有2女。

他對上一次結婚在2016年，對象為美國演員兼前超級名模霍爾（Jerry Hall），兩人於2022年夏天離婚。霍爾曾是英國滾石樂團（The Rolling Stones）主唱Mick Jagger的長期伴侶。