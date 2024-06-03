93歲梅鐸第5次結婚　加州葡萄園與67歲退休生物學家結連理

93歲的澳洲傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）第5次結婚，6月1日於他位於加州的葡萄園，與67歲的俄羅斯退休生物學家茹科娃（Elena Zhukova）喜結連理。



梅鐸旗下英國小報《太陽報》（The Sun）刊登兩人婚照，相中一對新人滿臉笑意。梅鐸身穿黑色西裝、打黃色領帶；茹科娃身穿一襲露肩白色禮服，手握鮮花。其中一張兩人並立的照片，茹科娃依偎着梅鐸，顯得小鳥依人。

2023年4月，梅鐸與警察牧師安萊斯利（Ann Lesley Smith）的訂婚突然取消，之後不久就有傳言稱他與茹科娃約會。有消息稱，梅鐸與茹科娃是在其華裔前妻鄧文迪（Wendi Deng）舉辦的派對上認識。

茹科娃過去曾與俄羅斯石油億萬富翁茹科夫（Alexander Zhukov）結婚，而兩人的女兒則曾嫁俄羅斯富豪艾巴莫域治（Roman Abramovich）。

出生於澳洲的梅鐸有6個孩子，是新聞集團（News Corporation）的名譽主席，該集團旗下擁有霍士新聞、《華爾街日報》、《泰晤士報》等。他去年辭去霍士集團（Fox Corp.）與新聞集團（News Corp.）主席職務，由兒子拉奇（Lachlan Murdoch）領導這兩間公司。

歷來4次婚姻最長32年

梅鐸首任妻子分別是澳洲籍女子兼擔任過空姐的布克（Patricia Booker）、婚姻維持11年（1956至1967年），育有1女。其後於1968至與記者托芙（Anna Torv）結婚，婚姻維持約32年，兩人育有2子1女。

梅鐸第3任妻子為鄧文迪。梅鐸1997年在香港出席公司聚會時，與小30多歲的鄧文迪認識，當時鄧文迪是新聞集團（News Corp）旗下電視台的實習生，兩人1999年結婚，至2014年離婚，育有2女。

他對上一次結婚在2016年，對象為美國演員兼前超級名模霍爾（Jerry Hall），兩人於2022年夏天離婚。霍爾曾是英國滾石樂團（The Rolling Stones）主唱Mick Jagger的長期伴侶。