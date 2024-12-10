韓國例會最後一日　最大在野黨爭取處理預算案

韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明星期二（12月10日）說，星期二是國會本次例會最後一天，將爭取處理預算案。此前在執政黨國民力量黨缺席的情況下，國會通過了新的預算案，比政府提出的預算規模少4.1萬億韓圜。



韓聯社報導，韓國國會預算決算特別委員會於11月29日召開全體會議，在執政黨國民力量党議員缺席的情況下單獨表決通過預算案。在野黨在預算決算特別委員會會議上單獨處理預算案，在韓國憲政史上尚屬首次。

2024年12月4日，韓國在野共同民主黨領袖李在明出席在首爾舉行的集會，譴責韓國總統尹錫悅突然宣布戒嚴並要求其辭職。（Reuters）

獲通過的預算案比政府提出的預算規模677.4萬億韓圜（約3.69萬億港元），少4.1萬億韓圜（約223.35億港元）。

李在明說，應盡全力消除不確定性。政府預算與民眾生活直接掛鉤，快速處理預算案有助於消除當前民眾的不安和社會危機。共同民主黨黨鞭朴贊大說，若有必要在改善民生、恢復經濟方面增加預算，今後可通過編制補充預算案的方式來解決。

2024年12月6日，韓國首爾國會大樓前，一名戴上總統尹錫悅面具的示威者手持標語和手銬，要求彈劾頒布戒嚴令的尹錫悅。（Reuters）

李在明指出，受戒嚴事件以及執政黨反對彈劾總統尹錫悅影響，韓國股市迎來「黑色星期一」，韓國綜合股價指數（KOSPI）和創業板指數（KOSDAQ）暴跌。努力工作、加班、攢錢投資的普通投資者背負了不應承擔的經濟損失。但李在明強調，韓國不會崩潰。他要求新設朝野政三方緊急經濟檢查會議機制，在經濟方面制定對策。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

