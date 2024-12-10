韓國戒嚴風波｜尹錫悅遭限制出境 檢方針對前防長金龍顯申逮捕令
撰文：蕭通
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韓國總統尹錫悅因12月3日實施緊急戒嚴，遭韓國法務部立案調查後，指尹錫悅涉及內亂罪與濫用職權等罪，已被禁止出境。另外，韓國檢方同日以涉嫌內亂、濫用職權罪名，申請針對前國防部長官金龍顯發出逮捕令，以調查他在戒嚴風波中所扮演的角色。
韓聯社12月9日報道，現任總統被禁止出境的情況極為罕見。法務部出入境、外國人政策本部的負責人，當日出席國會會議時證實上述消息。
報道指出，高級公職人員犯罪調查處（公調處），是於當天下午3時許，向法務部提請禁止尹錫悅出境，而法務部僅在30分鐘後就此予以批准。
報道又稱，包括公調處在內，多個部門的調查單位均向法務部提出申請，要求禁止尹錫悅出境。但法務部未透露相關機構名單。
另外，公調處處長吳東運當天也在國會法制司法委員會會議上表示，公調處正在考慮向法務部申請，針對尹錫悅夫人金建希採取禁止出境措施。
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