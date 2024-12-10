匈牙利總理歐爾班訪海湖莊園　晤特朗普及馬斯克　稱未來已經展開

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）12月10日到訪美國佛羅里達州海湖莊園（Mar-a- Lago），與候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和特斯拉行政總裁、全球首富馬斯克（Elon Musk）舉行會面。



路透社同日報道，歐爾班在其社交媒體X宣布這一消息，獲特朗普提名為下一任白宮國家安全顧問的沃爾茲（Michael Waltz）也有出席會面。

歐爾班在貼文中寫道：「今天在美國。未來已經啟動！與 @realDonaldTrump（特朗普）、@elonmusk（馬斯克）和 @michaelgwaltz（沃爾茲）在海湖莊園共度下午時光。」

歐爾班的發言人表示，歐爾班和特朗普今年7月曾見過面，兩人討論了俄羅斯和烏克蘭達成和平協議的可能性。

大力推動俄烏結束戰爭的歐爾班是一個民族主義領袖，也是特朗普的長期支持者。由於與俄羅斯保持密切關係和反對向烏克蘭提供軍事援助，他在歐盟內部日漸孤立。

特朗普的過渡團隊沒有回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

