歐爾班擬邀內塔尼亞胡訪匈牙利　稱保證不遵守ICC逮捕令

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）11月22日表示，他將邀請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問匈牙利，期間會向對方保證匈牙利不會遵守國際刑事法院（ICC）的逮捕令。



路透社22日報道，歐爾班稱，ICC對內塔尼亞胡發逮捕令是錯誤的行為，並指他正準備邀請對方訪問匈牙利。

2024年10月31日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）和時任國防部長加蘭特（Yoav Gallant）出席在米茨佩拉蒙（Mitzpe Ramon）附近軍事基地舉行的第70批戰鬥軍官入伍儀式。（Reuters）

他說：「我在邀請中將向他保證，如果他來的話，ICC的裁決將在匈牙利沒有任何效力，我們也不會遵循其內容」。

報道稱，自歐爾班2010年上台以來，他和內塔尼亞胡建立密切的政治關係，而內塔尼亞胡也曾於2017年訪問匈牙利首都布達佩斯。

2024年11月14日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在布達佩斯與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić，不在圖中）舉行會議後發表聲明。（Reuters）

ICC於21日以涉嫌違反戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發逮捕令，歐盟多國已對逮捕令表示尊重並承諾執行。