歐爾班擬邀內塔尼亞胡訪匈牙利 稱保證不遵守ICC逮捕令
撰文：劉耀洋
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匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）11月22日表示，他將邀請以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問匈牙利，期間會向對方保證匈牙利不會遵守國際刑事法院（ICC）的逮捕令。
路透社22日報道，歐爾班稱，ICC對內塔尼亞胡發逮捕令是錯誤的行為，並指他正準備邀請對方訪問匈牙利。
他說：「我在邀請中將向他保證，如果他來的話，ICC的裁決將在匈牙利沒有任何效力，我們也不會遵循其內容」。
報道稱，自歐爾班2010年上台以來，他和內塔尼亞胡建立密切的政治關係，而內塔尼亞胡也曾於2017年訪問匈牙利首都布達佩斯。
ICC於21日以涉嫌違反戰爭罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡、前防長加蘭特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦武裝組織哈馬斯領導人Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri發逮捕令，歐盟多國已對逮捕令表示尊重並承諾執行。
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