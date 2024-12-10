敘利亞反政府武裝領導人朱拉尼——務實的激進分子

2016年，他與基地組織（al-Qaeda，又譯阿爾蓋達）斷絕關係，並嘗試把自己塑造成較溫和的武裝領袖。目前，沙姆解放組織仍被歐美等列為恐怖組織，美國也懸賞1000萬美元捉拿朱拉尼。



敘利亞反政府武裝在不到兩周內，推翻在位24年的總統巴沙爾，領導人朱拉尼成為對敘利亞未來舉足輕重的人物。分析員形容，他是「務實的激進分子」。

朱拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）1982年出生於沙特阿拉伯，家境富裕，1989年隨家人遷回敘利亞首都大馬士革。據新聞網站「中東之眼」報導，2001年美國發生九一一恐怖襲擊，首次引起朱拉尼對聖戰思想的興趣。

朱拉尼過去受訪時，則講述2000年第二次巴勒斯坦大起義對自己的影響。「當時我只有十八九歲。我開始思考應該如何履行責任，保衛這個被佔領者和侵略者迫害的國家。」

2003年美國入侵伊拉克後，朱拉尼離開敘利亞，到伊拉克加入基地組織，之後被扣留五年。

敘利亞極端組織努斯拉陣線宣布改名, 並首度公開首腦朱拉尼的影像。（網上圖片）

2011年3月敘利亞爆發反阿薩德示威後，朱拉尼回到敘利亞，成立基地在敘分支「勝利陣線」，即沙姆解放組織前身。2016年，他與基地斷絕關係，並嘗試把自己塑造成較溫和的武裝領袖。目前，沙姆解放組織仍被歐美等列為恐怖組織，美國也懸賞1000萬美元捉拿朱拉尼。

回教政治專家皮耶雷（Thomas Pierret）告訴法新社，朱拉尼是務實的激進分子，他與基地割席後，一直在為轉型成可信賴的政治人物鋪路。

2017年，沙姆解放組織和敘利亞西北部的敵對武裝組織合併，從而控制伊德利蔔省大片地區，並在這些地區建立平民政府。

一改低調作風發起魅力攻勢 但核心思想仍忠於極端主義

為安撫長期以來懼怕聖戰者統治的少數群體，朱拉尼在反政府武裝展開閃電攻勢後，承諾保護他們，並示意將確保政權有序移交。多年來行事低調的他，也開始頻繁接受訪問、修剪鬍子，並用回本名沙雷（ Ahmed al-Sharaa）。

奧克拉荷馬大學中東研究中心主任蘭迪斯（Joshua Landis）說：「朱拉尼比阿薩德聰明。他進行改組、重新塑造形象、結交新盟友，並針對少數群體發起魅力攻勢。」

世紀國際智庫研究員隆德（Aron Lund）則指出，朱拉尼和沙姆解放組織顯然已經改變，但核心思想依然忠於極端伊斯蘭主義原則。

「我認為，這主要是出於政治利益。當本土和國際社會的恐慌越少，朱拉尼越像一個負責任的行動者，而不是有害的聖戰極端分子，他的工作也就越容易。他是完全真誠的嗎？肯定不是。」

他補充：「但這樣的言行，當前來說，都是明智之舉。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

