以色列大舉空襲敘利亞　以軍否認接近大馬士革｜持續更新

敘利亞拉塔基亞、大馬士革、霍姆斯、卡米什利等多地12月9日遭以色列空襲。



1722：聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒稱，以色列必須停止轟炸和進入敘利亞領土。

1649：對於較早前敘利亞消息指以色列軍隊進入敘利亞首都大馬士革西北約25公里處，以軍予以否認。以軍表示，部隊尚未前往戈蘭高地緩衝區以外的敘利亞領土。

1645：以色列《耶路撒冷郵報》10日報道，以色列空軍已對敘利亞境內約300個目標發動打擊，摧毀數十架敘空軍飛機。

報道稱，這些打擊主要集中在敘南部和首都大馬士革周邊，目標是敘軍事設施和武器庫，包括防空系統、地對地導彈等。

《耶路撒冷郵報》援引以色列安全人士的話報道説，這些打擊「極大拓展以空軍的行動自由」。

另據卡塔爾半島電視台10日報道，以色列軍方稱已摧毀敘利亞軍隊的作戰能力。

新華社2024年12月10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。（影片截圖）

1630：新華社10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。

黎巴嫩「廣場」電視台10日報道，以色列軍隊進入敘利亞首都大馬士革西北約25公里處。

路透社則援引2名地區安全消息人士和一名敘利亞安全消息人士10日報道，以色列軍隊進入敘利亞首都大馬士革西南約25公里處。

以軍目前對此尚未回應。

新華社2024年12月10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。（影片截圖）

沙特阿拉伯的阿拉比亞電視台9日報道，敘利亞拉塔基亞、大馬士革、霍姆斯、卡米什利等多地遭以色列空襲。

報道援引2名敘利亞安全部門消息人士的話說，以色列空襲敘利亞多個主要空軍基地，摧毀大量基礎設施、數十架直升機和戰鬥機。

據親敘利亞反對派媒體9日報道，以色列空襲位於拉塔基亞的隸屬於敘政府軍的海軍艦隊。反對派當天還宣布赦免在政府軍中服義務兵役的全體軍人，禁止任何人侵犯他們的權益。