群狼分食敘利亞，以色列的吃相最難看！

敘利亞阿薩德政權在反對派武裝12天的攻勢下迅速倒台震驚四方。然而就在敘利亞反對派忙着佔領大馬士革組建新政權之際，另外一件讓人意想不到的事情發生了。

以色列12月9日對敘利亞發動了猛烈地攻擊。不到24小時250多次轟炸摧毀了敘利亞最重要的軍事設施。大部分省份的軍事設施均遭到襲擊，大量機場、武器彈藥庫、空軍戰機、海軍艦艇、軍事雷達站和科研設施等被摧毀，防空系統已完全癱瘓。

此外，以色列還出兵佔領了位於戈蘭高地的敘利亞哨所。1967年之前，戈蘭高地是敘利亞的領土。在1973年「六日戰爭」期間，以色列軍隊佔領了該地區，「贖罪日戰爭」之後，雙方締結了停戰和脱離接觸協定，約定有緩衝區域。此番以色列直接佔領戈蘭高地，實際上是撕毀協議，趁火打劫。

敘利亞變天：2024年12月8日，邁季代勒沙姆斯附近，敘利亞和以色列佔領的戈蘭高地之間的停火線附近，一名以色列士兵向一輛坦克打手勢。（Reuters）

而以色列顯然並沒有止步於打劫。繼以色列軍隊部署坦克挺進戈蘭高地緩衝區。據媒體12月10日的最新報道，以色列軍隊已越過戈蘭高地緩衝區，進入敘利亞大馬士革農村省，佔領該省鄰近黎巴嫩邊境的數個城鎮。以軍坦克正向距大馬士革約20公里的蓋塔納城（Qatana）前進。以色列大有武力佔領敘利亞的架勢！

經過了加沙戰爭和以黎衝突洗禮的以色列內塔尼亞胡政府，在國際社會的討伐聲中不得不放慢製造人間慘劇的步伐。但是急於通過戰爭捍衛政權正當性的內塔尼亞胡沒有放下用兵的腳步。打擊敘利亞是內塔尼亞胡的自我表演，也充分暴露了以色列無視國際法的侵略性和貪婪性。

路透社2024年12月9日從以色列軍方獲得的影片截圖顯示，以色列士兵在敘利亞南部一個地點執行任務。（Reuters）

在這一輪變局中，俄羅斯和伊朗扶植的阿薩德政權不堪一擊，俄羅斯和伊朗已經是最大的輸家。攻入大馬士革的反對派，幕後有土耳其的身影。埃爾多安是絕對的贏家。內塔尼亞胡對敘利亞的攻擊一方面鞏固地區戰略軍事優勢，另外通過佔領戈蘭高地，為後續同敘利亞政府談判爭取到了籌碼。畢竟佔領了就很難退出，除非敘利亞開出誘人的加碼。

在內亂中急於站穩腳跟的反對派政府恐怕無力同以色列兵戎相向。以色列一時佔領轉化為永久佔領的可能性並非沒有。在土耳其拿下敘利亞大部分主導權之後，內塔尼亞胡用轟炸和出兵為以色列分到了一根骨頭。

和以色列一樣趁亂謀取利益的還有美國。美國在敘利亞駐軍大約有900人。美國支持的反對派武裝是被土耳其視為是庫爾德工人黨伸延的敘利亞民主力量（SDF）。在敘利亞阿薩德政權倒台之際，12月8日美國中央司令部聲稱對極端組織「伊斯蘭國」在敘利亞中部的武裝分子和營地等超過75個目標進行了空襲。

新華社2024年12月10日引述多間傳媒報道，敘利亞首都大馬士革、中部城市霍姆斯等多地9日晚遭以色列空襲。（影片截圖）

美國美其名曰確保恐怖分子無法在敘利亞局勢動盪期間趁機壯大勢力。本質上，美軍的行動是耀武揚威，擴大在敘利亞內亂中的存在感。2015年在「伊斯蘭國」席捲敘利亞三分之一領土時，美軍領導盟軍反恐是失敗的。現如今美軍在反恐上竟然如有神助，真的非常諷刺。

美國和以色列一哄而上分食敘利亞，無恥這樣的詞彙已經不足以形容他們。

而和美國尚需為自己的自私自利包裝一層反恐的道德外衣相比，以色列毫無顧忌，吃相最為難看！

在加沙製造人間煉獄，毫無底線可言；在黎巴嫩對平民和真主黨成員進行無差別的無線電設備攻擊，不擇手段到了極致；在鄰國內亂之際打擊鄰國，是趁人之危的小人行徑。這已經不是簡單的弱肉強食，叢林法則。

視人命如草芥，視他國如無人之境，視國際法如廢紙，在美國從中東戰略撤退大趨勢之下，以色列這般行事作風已然德行淪喪，信譽盡毀，看不出同地區國家和平相處的任何誠意。以色列終將為自己的瘋狂付出慘重的代價！