美國眾議院本周表決法案　或禁含大疆兩間中企在美銷售無人機

英國媒體報道，美國國會眾議院本周稍後將表決年度軍事法案，兩間中國無人機生產商大疆創新（DJI）和道通智能（Autel Robotics），可能被禁止未來在美國市場銷售新型無人機。



路透社12月9日報道，大疆目前是全球最大規模的無人機生產商，其無人機銷售量佔美國商用無人機超過一半，但未來或被迫退出美國市場。

據報道，美國眾議院本周稍後將表決長達1800頁的年度軍事法案，當中要求美國國家安全機構必須在一年內完成研究，決定大疆創新或道通智能是否對美國構成無法接受的國家安全威脅。

2019年11月13 日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在加拿大蒙特利爾舉行產品推介會，展示一款可追蹤無人機註冊和擁有者的應用程序。圖為活動現場空中出現一架無人機。（Reuters）

大疆回應指，若沒有機構在限期內完成有關研究，公司將自動被列入美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission）的覆蓋名單（Covered List），意味公司將無法在美國市場推出新產品。

大疆強調已主動為產品進行定期和獨立的安全審查，並擴大產品內的用戶私隱保障範圍，又批評中國無人機被單獨挑出來調查並不公平。

中美貿易摩擦近年已蔓延至無人機領域，美國眾議院今年9月9日表決禁止大疆的新款無人機在美國營運，美國國防部10月亦將大疆列入制裁名單，大疆隨後入稟當地法院提出起訴。

2017年8月11日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）位於美國紐約州紐約市辦公室外的企業標誌。（Reuters）

彭博則10日引述知情人士報道，中國製造商近日開始限制向美國和歐洲銷售用於製造無人機的主要零部件。與此同時，中國廠家亦開始限制，甚至停止屬於無人機的摩打、電池和飛行控制器出貨到歐美。