中國無人機令美國欲罷不能？　美農民8成用大疆　亦獲美警青睞

官媒《環球時報》綜合多家外媒報道稱，美國參議院軍事委員會日前發布的2025年《國防授權法案》的修訂版全文,與上月眾議院通過的版本不同,參議院委員會的法案未包括限制中國無人機製造商大疆（DJI）無人機在美國銷售的條款。



另有巴基斯坦防務論壇網站稱，大疆是美國農業無人機市場的「主導者」，有80%的農民在使用大疆無人機，這可能是參議院未將禁令列入的原因。且此前有日媒稱，中國產無人機受到美國警察青睞，以至於很難找到替代品。



上月，美國眾議院通過《國防授權法案》，將《反制中國無人機法案》納入該法案，將大疆的設備和服務添加到「覆蓋名單」中，阻止大疆的新設備獲取美國聯邦通信委員會(FCC)的許可證，並可能導致其現有的FCC授權被撤銷。

大疆無人機。（視覺中國）

自2016年起，美國政府便開始「圍剿」中國無人機，且在2020年以「危害美國國家安全」為由，將大疆列入「實體清單」，使大疆無法獲得美國和美國企業所提供的技術及產品。對於這制裁，大疆多次表示否認和反對。

尤其美國多個行業卻對中國無人機需求強勁。《國防授權法案》授權法案一出，美國6000多家擁有無人機項目的公共安全機構、警察和消防部門的代表致信參議院軍事委員會成員，反對將《反制中國無人機法案》納入《國防授權法案》。

美國聯邦航空管理局數據顯示，截至今年3月，德克薩斯州（Texas）有966架在州警察局和治安部門登記的無人機，其中879架就是由大疆生產。另外87架中的56架也都由中國企業或與中國關聯的企業生產。

大疆無人機運用於農業。（視覺中國）

大疆無人機運用於農業。（視覺中國）

另據巴基斯坦防務論壇網站報道,美國農民使用的無人機80%是大疆無人機。大疆設備的美國經銷商稱，近年來，美國農民一直在穩步增加對無人機噴灑的使用。在上個月發給美國「AgFunder」新聞網的一份聲明中，大疆科技公司表示，「我們沒有具體的市場份額數字可以提供，但粗略估計，美國農民使用的農用無人機中，大約每5架就有4架是大疆的型號。」

美國「AgFunder」新聞網稱，大疆全球政策主管亞當·威爾士（Adam Welsh）警告，如果政府最終通過禁令，傷害的不僅是大疆，還有美國包括農業在內的許多不同垂直領域。在被問及大疆為什麽遭到「追剿」，威爾士回答稱「這觸及了問題的核心」。他說，一開始是關於數據安全的問題，然後爭論轉移到占主導地位的市場份額，以及小型美國製造商能否在價格或質量上競爭。「如果另一家中國公司達到大疆的規模，它們也會成為目標。」

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無人機資訊網站「DroneDJ」稱，美國參議院決定將該禁令排除在其版本的2025年《國防授權法案》之外，這反映出他們在這個問題上採取了更為謹慎的態度。不過，報道稱，大疆無人機在美國的未來仍不確定，因為若美參議院現版本的法案通過，參眾兩院還要就此進行協調，而這一程序極有可能導致禁令最終「通關」。「無人機行業正在密切關注這些發展，許多公司都在為各種情況做準備。」