尹錫悅被爆下令破門拉出議員阻國會表決　「他」披露韓國戒嚴細節

韓國特種部隊指揮官郭鍾根（Kwak Jong-geun）12月10日表示，總統尹錫悅3日頒布緊急戒嚴後，指示自己破門把國會議員從國會全會會場拉出來，以阻止國會表決通過戒嚴解除案。



根據韓聯社，郭鍾根10日稱，尹錫悅4日上午12時30分至40分之間親自打電話給自己，指示他趁進入會場的議員人數還沒達到解除戒嚴案表決所需法定人數，盡快破門進入會場，把國會議員拉出來。

郭種根表示，他當時覺得這項命令不妥，如果服從總統命令，執行任務的士兵日後恐會淪為犯罪分子，再加上強制進入國會可能會造成眾人受傷，於是他指示部隊原地暫停，叫停作戰任務。

報道指，郭種根還稱，前國防部長官金龍顯1日已來電，命令他在3日戒嚴令發布後掌控國會大樓、中央選舉管理委員會、最大在野黨共同民主黨總部大樓等6處。

尹錫悅3日晚突然宣布戒嚴令，又在之後短短6個小時內解除戒嚴，引發全國全國譁然。

法媒6日引述郭鍾根稱，總統尹錫悅宣布戒嚴當晚，即3日晚，郭鍾根接獲命令要把國會議員「拖出」國會。郭鍾根還說，他即便再有戒嚴命令，自己也將拒絕執行。

根據法媒，相關影片畫面顯示，郭鍾根接受在野黨議員金炳周（Kim Byung-joo）質詢時表示：「我接到當時部長的指示，要把國會裏面的議員拖出來。」

郭鍾根也稱，假如再有戒嚴令，他會拒絕執行，並指時任防長金龍顯下令拘捕前往國會阻止戒嚴令的議員。