韓國戒嚴風波｜副國安部長稱軍隊沒攜實彈　在野黨促拘捕戒嚴司令

韓國尹錫悅政府戒嚴發令引發政治風波，國防部長金龍顯被指為主導者，已就事件引咎辭職，副國防部長金善鎬（Kim Seon Ho，音譯）向國會供稱，他指當日是接獲金龍顯指令派譴軍隊前往國會，軍人當時並沒配備實彈。另，最大在野黨共同民主黨已要求金善鎬以叛國罪拘捕戒嚴司令朴安洙（ Park An-su，音譯）。



金善鎬目前暫代國防部長一職，5日（周四）接受國會議員質詢表示對無法阻止戒嚴令實施負責。他又向議員們供稱，當晚是在新聞上得知總統宣布戒嚴。而他本人反對實施戒嚴，對此「感到非常悲傷和痛苦」。「就我個人而言，我已經精疲力盡了……身為國防部副部長，我事先並不知道戒嚴令。我無法阻止它，我將承擔責任。」他強調，當晚派出的戒嚴特種部隊，並沒配備實彈。

擔任戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙接受議員質詢，自稱跟戒嚴令不太相關，並非撰寫人，而是接收到文本負責公告。「我們有四個人在審查草案......雖然我們是軍事專家，但我們不是戒嚴專家。時間在流逝，我們都在說『我們要做什麼，我們要做什麼？』」「然後我接到電話，讓我下達命令。」他又表示，自己當晚不知悉戒嚴部隊的行動。