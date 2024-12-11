內塔尼亞胡出庭被控賄賂等3罪名　成以色列首名受刑事審判總理

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）於星期二（12月10日）抵達特拉維夫（Tel Aviv）法院，首次出庭應訊，成為以色列歷史上首位面臨刑事審判的現任總理。



綜合法媒和彭博社報道，這場審判涉及三項指控，包括賄賂、欺詐和違反公共信任，分別源自三宗不同案件。內塔尼亞胡此前曾多次尋求推遲出庭。為了確保安全，庭審安排在地下室進行。

2024 年12月10日，以色列總理內塔尼亞胡 ( Benjamin Netanyahu )進入特拉維夫地方法院，就腐敗指控舉行聽證會。他在三起案件中分別被指控賄賂、欺詐和違反公眾信任。（Reuters）

內塔尼亞胡的作證安排為每周三次，每次六小時，預計持續數週；這意味着，在以哈戰爭、轟炸敘利亞（Syria）武器庫，以及參與黎巴嫩停火談判期間，他將「抽身」出庭應訊。

庭審開始時，內塔尼亞胡將先接受辯護律師和三名被告律師的提問，隨後進行檢方的交叉詢問。

法院外，內塔尼亞胡的支持者高呼「內塔尼亞胡，人民支持你」，抗議者則高喊「比比進監獄」。

2024年12月10日，內塔尼亞胡首次出席指控他涉嫌賄賂的聽證會。（Reuters）

內塔尼亞胡上一次親自出庭是在2023年6月，之後因以哈戰爭爆發，相關庭審推遲至今。

內塔尼亞胡在星期一（9日）晚的新聞發布會上說：「我等待這一天已經八年了……我終於可以揭穿那些荒謬而毫無根據的指控，揭示這場殘酷的獵捕行動。

「我將在法庭上發言，我不是在逃避。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

