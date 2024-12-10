敘利亞變天｜內塔尼亞胡攬功：巴沙爾倒台是以色列打擊伊朗的結果

敘利亞（Syria）驟然變天，多方勢力「搶地盤」一觸即發，中東局勢走向進一步動盪，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也坐不住了。



圖為2024年12月8日，反對派武裝沙姆解放組織（Hayat Tahrir sl-Sham，簡稱HTS）在推翻敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）後，組織領導人朱拉尼（Abu Mohammed al-Golani）在大馬士革的清真寺發表講話。（Reuters）

《以色列時報》12月9日報道，內塔尼亞胡99天以來首次現身新聞發布會，就當前局勢發表觀點。他表示，隨着敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台，中東開啟了新的篇章，以色列正在「一步步」擊敗敵人，阿薩德的垮台正是以色列對伊朗、哈馬斯和真主黨「進行沉重打擊的直接結果」。他還稱，「戈蘭高地（Golan Heights）將永遠是以色列國不可分割的一部份」。

據報道，內塔尼亞胡在發布會上表示，以色列正在一場「強加給我們的生存戰爭」中「一步步」擊敗敵人，他將阿薩德政權稱作「伊朗邪惡軸心的核心要素」，阿薩德領導下的敘利亞「助長了對以色列的敵意和仇恨」。

內塔尼亞胡指，自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動襲擊以來，以色列一直在以「系統、謹慎和有組織的方式」一步一步瓦解抵抗軸心（又稱抵抗之弧）：在加沙，以色列正在採取行動「摧毀哈馬斯殘餘的軍事能力以及哈馬斯的所有統治能力」，並解救所有被扣押人員；在黎巴嫩，黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的身亡是「軸心崩潰的轉折點」。

「儘管軸心仍然沒有消失。但正如我所承諾的那樣，我們正在改變中東的面貌。」他繼續說道，「以色列正在確立地區權力中心的地位，幾十年來從未如此。」

「誰與我們合作，誰就能從中受益。誰攻擊我們，誰就損失慘重。」

內塔尼亞胡又指，阿薩德的垮台正是以色列對伊朗、哈馬斯和真主黨「進行沉重打擊的直接結果」。他補充道，為了以色列和敘利亞人的利益，以色列希望看到一個不同的敘利亞。

2024年12月9日，耶路撒冷，圖為內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話。（Reuters）

就在內塔尼亞胡發表講話前一天，以色列媒體稱，以軍已控制位於戈蘭高地赫爾蒙山的敘利亞哨所，其間「未遇抵抗」。以軍聲稱這是一項「臨時防禦措施」，並強調不會干涉敘利亞「內部事務」。

12月8日在社交媒體上流傳的一張圖片似乎顯示，一群以色列國防軍士兵在戈蘭高地赫爾蒙山上舉着一面以色列國旗，以色列媒體也廣泛刊登了這張照片。

美國《紐約時報》形容，這是1973年第四次中東戰爭以來，「以色列首次公開入侵敘利亞領土」。

「今天，每個人都明白我們駐紮在戈蘭高地的重要性，而不僅是戈蘭高地自身的重要性。」內塔尼亞胡談及戈蘭高地事態時稱，以色列在戈蘭高地的存在保證了國家安全和主權。

他還感謝美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2019 年「承認以色列對戈蘭高地的主權」。「戈蘭高地將永遠是以色列國不可分割的一部份。」內塔尼亞胡說。

戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶，它處在敘利亞、以色列、黎巴嫩和約旦交匯處，居高臨下，無論是哪一方控制了戈蘭高地，都會佔有巨大的戰術優勢。另外，它還是重要的水資源如加利利海的所在地，以及約旦河的發源地，約旦河是周邊國家以色列、巴勒斯坦、黎巴嫩、敘利亞的重要用水來源。

以色列在1967年第三次中東戰爭中佔領戈蘭高地部分地區，並於1981年將這一被佔領土正式兼併，對這一戰略要地實施控制和管轄，拒絕歸還敘利亞。國際社會不承認以色列對這一地區的主權。

以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）9日在寫給聯合國安理會成員的一封信中辯稱，以色列已在與敘利亞接壤的非軍事地帶採取了「有限的臨時措施」，以應對任何威脅，特別是針對戈蘭高地以色列一側居民的威脅。

「然而，必須強調的是，以色列並沒有干預敘利亞武裝團體之間持續不斷的衝突；我們的行動只是為了維護我們的安全。」他說，以色列仍然致力於遵守1974年《部隊隔離協定》中商定的緩衝區。

沙特外交部8日在一份聲明中抨擊稱，以色列佔領其與敘利亞之間的緩衝區表明以色列意圖「破壞敘利亞恢復安全的機會」。

埃及外交部9日發表聲明，強烈譴責以色列佔領同敘利亞的緩衝區及其鄰近要地，稱這是對敘利亞領土的佔領，是對敘利亞主權和領土完整的侵犯。

聲明說，以色列利用敘利亞的真空期佔領更多敘利亞領土，這一做法違反了國際法。埃及呼籲聯合國安理會和國際社會承擔起責任，對以色列襲擊敘利亞採取堅定立場，以保證敘利亞國家主權。

聯合國駐敘利亞維和部隊也指責以軍佔領戈蘭高地緩衝區的行為違反了1974年達成的協議，即緩衝區內不應有軍事力量或活動。聯合國觀察員部隊強調，以色列和敘利亞必須繼續遵守1974年協議的條款，以維護戈蘭高地的穩定。

2024年12月7日，以色列戈蘭高地，圖為以色列士兵與坦克進駐戈蘭高地戒備。（Reuters）

美國Axios新聞網8日晚間報道披露，以色列在控制該區域之前通知了美國，並告訴拜登政府這是一個「臨時舉措」，只會持續數天或數週。以色列國防軍還聲稱，部署行動是在聯合國脫離接觸觀察員部隊的協調下進行的，該部隊的任務是管理緩衝區。截至12月8日，觀察員部隊成員仍留在自己的崗位上。

本文獲《觀察者網》授權轉載

